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Россияне вернули в Беларусь 300 кг ввезенной с нарушениями мясной и молочной продукции

В Смоленской области России задержали партию мясной и молочной продукции, незаконно ввезенной с территории Беларуси.

В ходе мероприятий по пресечению незаконного перемещения продукции животного происхождения сотрудники Смоленской таможни задержали транспортное средство под управлением гражданина Республики Беларусь, перевозившего в объезд ветеринарных контрольных постов подконтрольный госветнадзору груз, сообщили "Интерфакс-Запад" в Россельхознадзоре.

Автомобиль был передан специалистам управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для проверки, пишет Интерфакс-Запад.

Ветинспекторы установили, что готовая мясная и молочная продукция общим весом около 300 кг была скрыта в микроавтобусе за неподконтрольными товарами.

"При этом какие-либо необходимые ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в том числе в электронном виде, отсутствовали. Кроме того, перевозка осуществлялась с грубым с нарушением условий транспортировки, в автомобиле, находящемся в антисанитарном состоянии, не поддерживающем должный температурный режим перевозки товаров и не оснащенном приборами измерения температуры", - проинформировали в ведомстве.
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