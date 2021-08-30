В ходе мероприятий по пресечению незаконного перемещения продукции животного происхождения сотрудники Смоленской таможни задержали транспортное средство под управлением гражданина Республики Беларусь, перевозившего в объезд ветеринарных контрольных постов подконтрольный госветнадзору груз, сообщили "Интерфакс-Запад" в Россельхознадзоре.





Автомобиль был передан специалистам управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для проверки, пишет Интерфакс-Запад.





Ветинспекторы установили, что готовая мясная и молочная продукция общим весом около 300 кг была скрыта в микроавтобусе за неподконтрольными товарами.





"При этом какие-либо необходимые ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в том числе в электронном виде, отсутствовали. Кроме того, перевозка осуществлялась с грубым с нарушением условий транспортировки, в автомобиле, находящемся в антисанитарном состоянии, не поддерживающем должный температурный режим перевозки товаров и не оснащенном приборами измерения температуры", - проинформировали в ведомстве.



