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Факт картельного сговора при проведении процедуры закупки установлен

МАРТ РБ выявил факт картельного сговора на процедуре закупки гофротары, проводимой ОАО «Витебский мясокомбинат».

«Установлено, что должностные лица ООО «Тара-Сервис» и унитарного предприятия «Фабрика «Спектр упаковки» – участники закупки – заключили устное соглашение о тактике совместного поведения на торгах», - говорится в сообщении ведомства. – «Они договорились о том, что как только в ходе торгов на понижение цены они останутся вдвоем, то прекратят торговаться и цена установится на одинаковом уровне и объем поставляемой продукции поделится между ними поровну».


МАРТ указывает, что, предложив изначально разные цены на гофротару, ООО «Тара-Сервис» и унитарное предприятие «Фабрика «Спектр упаковки» закончили их с равными ценами и дальше не торговались. В то же время при их совместном участии в аналогичных процедурах закупок ранее, данные организации конкурировали между собой до победы, что позволяло в конечном итоге организатору торгов заключить договор на более выгодных условиях.

Заключение подобных соглашений влечет штрафные санкции до 10 процентов суммы выручки от реализации товаров на товарном рынке которых совершено правонарушение за предшествующий календарный год, но не менее 400 БВ, напоминает ведомство. 
afn.by
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