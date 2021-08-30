Он был запущен в 2018 году и позволял привязать карты Mastercard или Maestro к смартфону.





Как сообщает пресс-служба банка, держатели карт «Беларусбанка» могут пользоваться аналогичными платежными сервисами, которые поддерживаются банком:





Samsung pay,

Кошелёк Pay,

Apple Pay,

Fitbit Pay,

Garmin Pay,

Mi Smart Band 4 NFC.





Напомним, "Беларусбанк" находится под западными санкциями











