И с чего бы это вдруг? "Беларусбанк" закрывает собственный платежный сервис
С 1 сентября "Беларусбанк" закрывает платежный сервис Belarusbank Pay.
Он был запущен в 2018 году и позволял привязать карты Mastercard или Maestro к смартфону.
Как сообщает пресс-служба банка, держатели карт «Беларусбанка» могут пользоваться аналогичными платежными сервисами, которые поддерживаются банком:
Samsung pay,
Кошелёк Pay,
Apple Pay,
Fitbit Pay,
Garmin Pay,Mi Smart Band 4 NFC.
Напомним, "Беларусбанк" находится под западными санкциями
17:09 30/08/2021
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