Понедельник не задался для доллара

Курс доллара упал сразу на 0,0106 BYN до 2,5069 BYN/USD и покинул максимум за полторы недели.





Курс евро опустился всего на 0,0004 BYN до 2,9587 BYN/EUR. Стоимость евро очень медленно снижается второй день. Напомним, что на предыдущих торгах евро подешевел лишь на 0,0002 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN до 3,4078 BYN/100 RUB — максимума за 12 дней.





За последние пять дней рубль РФ подорожал уже четвёртый раз. Его стоимость за это время поднялась на 0,0243 BYN.





Итоги четвёртой недели августа 2021 на валютном рынке Беларуси

На прошлой неделе положение белорусского рубля продолжило ухудшаться — он впервые с начала месяца завершил семидневку ослаблением сразу ко всем валютам:





курс доллара +0,0007 BYN (+0,03%);

курс евро +0,0192 BYN (+0,65%);

курс российского рубля +0,0180 BYN (+0,53%);

корзина валют +0,40%.





Московская биржа

На торгах в Москве российский рубль вновь начал дорожать к доллару и евро.





К 11-30 средневзвешенный курс доллара упал на 41 копейку до 73,5744 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро опустился на 18 копеек до 86,85 RUB/EUR.





Итоги четвёртой недели августа 2021 на валютном рынке России

Российский рубль за неделю немного подешевел к доллару и укрепился к евро:





курс доллара −0,3774 RUB (−0,51%);

курс евро +0,1658 RUB (+0,19%);