



Директор компании «Янгпур» Александр Поляков объясняет, что переговоры о покупке актива велись целый год. До конца 2021 года запланировано полностью объединить «Янгпур» и «Пурнефть».





По расчетам специалистов «Янгпура», объединенная компания сумеет существенно нарастить добычу нефти. В 2021 году она достигнет 316 тыс. т нефти и газоконденсата и 1,23 млрд кубометров попутного и природного газа.





Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года Александр Лукашенко распорядился купить нефтяное месторождение в России.





По оценкам экспертов, белорусский интерес в таком проекте заключается в том, чтобы выявить какое-то месторождение, а дальше — получить на него налоговые льготы.





«Ведь смысл не в том, что Беларусь не может купить объемы нефти. Она не может купить нефть по устраивающим ее ценам. Поэтому конечная цель — пролоббировать для месторождения сокращенный НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) либо обнуление этого налога. Это позволит существенно понизить себестоимость нефти, ее можно будет покупать по более низким ценам, чем сейчас», — комментировал OL ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.





Таким образом, история может получить продолжение на политическом уровне, в переговорах по предоставлению льгот для белорусской добывающей �омпании.



