Треть расходов на силовиков и чиновников?

Как сообщил 27 августа телеграм-канал «Экономика Беларуси», «удельная часть расходов республиканского бюджета Беларуси на «общегосударственную деятельность» (чиновники, идеологи и силовики) в 2021 году выросла до 28,9% от всех расходов».





«Каждый третий рубль из собранных налогов, сборов, пошлин и дивидендов (выплаченных предприятиями государственной формы собственности) ушёл на поддержание устойчивости правящего режима. Для сравнения, в 2020 году на общегосударственную деятельность ушло 23,3% средств из государственной казны», — говорится в сообщении.





Что входит в общегосударственную деятельность?

Катерина Борнукова в комментарии Между тем экономиств комментарии Telegraf.by отметила, что раздел трат бюджета на «общегосударственную деятельность» не включает силовиков, поскольку они «финансируются отдельными линиями».





При этом туда включаются расходы на чиновников, различные органы госуправления, депутатов, президента, посольства, международное сотрудничество, выборы и референдумы. Однако основная часть общегосударственной деятельности – это расходы на обслуживание государственного долга и те расходы, которые из республиканского бюджета переходят в местные бюджеты и в бюджет Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), отметила экономист.





Почему растут расходы?

Вместе с тем, по словам Катерины Борнуковой, о причинах роста доли общегосударственной деятельности в бюджете «приходится гадать».





«Такого большого роста в проекте бюджета не было запланировано. А в отчетах, которые появляются в течение года, подробной разбивки нет. Поэтому приходится только гадать. Но можем предположить, что серьезный рост мог произойти в обслуживании государственного долга. Сам госдолг растет, да и любое колебание курса удорожает его обслуживание.





Могут расти и межбюджетные трансферты. Например, в прошлом году в ФСЗН было переведено примерно 1,2 млрд рублей. В этом году за полгода уже переведено 820 млн. Видно, что трансферты в стороны ФСЗН выросли. И сразу вырастают общегосударственные расходы. Вполне возможно, что выросли трансферты и в местные бюджеты», — считает эксперт.





Поэтому, подчеркнула она, не следует трактовать указанный рост «как рост затрат на чиновников».





Что будет дальше?

Катерина Борнукова подчеркнула, что за последние десять лет обслуживание госдолга стало серьезной статьей расходов белорусского бюджета, на него уходит «все больше и больше денег». Это же касается и трансфертов в ФСЗН.





«Еще несколько лет назад у нас ФСЗН был профицитным и наоборот переводил деньги в бюджет. Сейчас он стал дефицитным и бюджет должен в него проводить субвенции. Это связано со старением населения», — заявила экономист.





Ожидает она роста расходов на общегосударственную деятельность и в дальнейшем.





«Будет очень быстро расти дефицит ФСЗН, потому что очень многие люди будут достигать пенсионного возраста, а замещать их на рынке труда будут малочисленные когорты населения. И рост субвенций пойдет достаточно быстрыми темпами. Боюсь, что мы тогда можем увидеть и выше 30% общегосударственные расходы. Но как быстро это произойдет, я не могу сказать», — заключила Катерина Борнукова.