Forbes: из всех богатейших семей России не повезло лишь Гуцериевым
Издание Forbes опубликовало очередной рейтинг самых успешных предпринимательских династий России. Семья Гуцериевых заняла 4-е место — богаче лишь Бакальчуки, Гурьевы и Ротенберги.
Авторы рейтинга считают, что Гуцериевым не повезло — они стали за год богаче лишь на $500 млн и их состояние выросло до $3,7 млрд. Проблемы у главы семьи Михаила Гуцериева возникли из-за введенных санкций Евросоюза в отношении беларусского режима. Он оказался в санкционном списке за тесные отношения с Александром Лукашенко.
Журналисты отмечают, что Гуцериев и Лукашенко давно знакомы: в январе 2000-го Гуцериев стал президентом российско-беларусской компании «Славнефть». В 2013 году Лукашенко упоминал «своего друга Мишу» во время конфликта с российским «Уралкалием». Семья строит в Беларуси горно-обогатительный комбинат «Славкалий», что невозможно без поддержки лично Лукашенко.
Михаилу Гуцериеву из-за угрозы санкций пришлось передать контроль над нефтяными компаниями «Сафмара» и «Славкалием» своему брату Саит-Саламу Гуцериеву.
Это уже восьмой по счету рейтинг Forbes. В исследовании отмечается, что совокупное состояние богатейших семейных кланов России выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд.
Источник: reform.by
10:04 20/08/2021
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