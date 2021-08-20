



Авторы рейтинга считают, что Гуцериевым не повезло — они стали за год богаче лишь на $500 млн и их состояние выросло до $3,7 млрд. Проблемы у главы семьи Михаила Гуцериева возникли из-за введенных санкций Евросоюза в отношении беларусского режима. Он оказался в санкционном списке за тесные отношения с Александром Лукашенко.





Журналисты отмечают, что Гуцериев и Лукашенко давно знакомы: в январе 2000-го Гуцериев стал президентом российско-беларусской компании «Славнефть». В 2013 году Лукашенко упоминал «своего друга Мишу» во время конфликта с российским «Уралкалием». Семья строит в Беларуси горно-обогатительный комбинат «Славкалий», что невозможно без поддержки лично Лукашенко.





Михаилу Гуцериеву из-за угрозы санкций пришлось передать контроль над нефтяными компаниями «Сафмара» и «Славкалием» своему брату Саит-Саламу Гуцериеву.





Это уже восьмой по счету рейтинг Forbes. В исследовании отмечается, что совокупное состояние богатейших семейных кланов России выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд.