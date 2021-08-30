



Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг 10 богатейших семейных кланов. В совокупности их состояние выросло на $16,1 млрд — до $42,9 млрд.





Список впервые возглавила семья богатейшей женщины России, основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Как пишет Forbes, Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали основательнице. Только 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что позволило включить их семью в рейтинг. Состояние семейства Бакальчук Forbes оценивает в более чем $13 млрд.





Прошлогодний рейтинг возглавлял клан Ротенбергов. Но в обновленном списке Ротенберги заняли только третье место. По оценкам издания, состояние Аркадия Ротенберга, его младшего брата Бориса, а также сына и дочери Аркадия (Игоря и Лилии) за год увеличилось на $500 млн, до $5,95 млрд.





Второе место в топ-10 заняла семья Гурьевых — их совокупное состояние оценивается в $6,9 млрд. Издание учитывало состояние Андрея Гурьева (бенефициара семейного траста, заместителя председателя совета директоров производителя удобрений «Фосагро»), его супруги Евгении (совладелец «Фосагро»), сына Андрея (гендиректор «Фосагро») и дочери Юлии, пишет 66.ru.





Кроме того, в рейтинг вошли следующие семейства:





Гуцериевы — $3,7 млрд (председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам и сын Саид). Как отмечает издание, хотя прошедший год выдался удачным для всех семей рейтинга, не повезло лишь Гуцериевым. Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании. «Миллиардер поплатился за дружбу с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко», — пишет Forbes;





Евтушенковы — $3,2 млрд (председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс);





Шаймиевы — $3 млрд (генеральный директор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, его брат Радик и сын Тимур. Айрат и Радик — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева);





Рахимкуловы — $1,95 млрд (член совета директоров Kafijat Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан);





Бажаевы — $1,75 млрд (президент «Группы Альянс» Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени);





Линники — $1,7 млрд (братья-близнецы Александр и Виктор, основатели «Мираторга»);

Саркисов — $1,65 млрд (братья Сергей и Николай, совладельцы группы РЕСО).