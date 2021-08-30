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Семья главы Wildberries Татьяны Бакальчук впервые возглавила топ богатейших бизнес-кланов России

Состояние семейства Бакальчук Forbes оценивает в более чем $13 млрд. В прошлом году рейтинг возглавляла семья Аркадия Ротенберга, но в обновленном списке Ротенберги заняли только третье место.


Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг 10 богатейших семейных кланов. В совокупности их состояние выросло на $16,1 млрд — до $42,9 млрд.

Список впервые возглавила семья богатейшей женщины России, основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Как пишет Forbes, Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали основательнице. Только 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что позволило включить их семью в рейтинг. Состояние семейства Бакальчук Forbes оценивает в более чем $13 млрд.

Прошлогодний рейтинг возглавлял клан Ротенбергов. Но в обновленном списке Ротенберги заняли только третье место. По оценкам издания, состояние Аркадия Ротенберга, его младшего брата Бориса, а также сына и дочери Аркадия (Игоря и Лилии) за год увеличилось на $500 млн, до $5,95 млрд.

Второе место в топ-10 заняла семья Гурьевых — их совокупное состояние оценивается в $6,9 млрд. Издание учитывало состояние Андрея Гурьева (бенефициара семейного траста, заместителя председателя совета директоров производителя удобрений «Фосагро»), его супруги Евгении (совладелец «Фосагро»), сына Андрея (гендиректор «Фосагро») и дочери Юлии, пишет 66.ru.

Кроме того, в рейтинг вошли следующие семейства:

Гуцериевы — $3,7 млрд (председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам и сын Саид). Как отмечает издание, хотя прошедший год выдался удачным для всех семей рейтинга, не повезло лишь Гуцериевым. Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании. «Миллиардер поплатился за дружбу с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко», — пишет Forbes;

Евтушенковы — $3,2 млрд (председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс);

Шаймиевы — $3 млрд (генеральный директор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, его брат Радик и сын Тимур. Айрат и Радик — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева);

Рахимкуловы — $1,95 млрд (член совета директоров Kafijat Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан);

Бажаевы — $1,75 млрд (президент «Группы Альянс» Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени);

Линники — $1,7 млрд (братья-близнецы Александр и Виктор, основатели «Мираторга»);
Саркисов — $1,65 млрд (братья Сергей и Николай, совладельцы группы РЕСО).
Источник: Владислава Ямщикова
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