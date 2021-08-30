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Минсельхоз предложил создать в России сахарный интервенционный фонд

Российское правительство внесло сахар в список сельхозпродукции для проведения государственных интервенций.



Срок формирования государственного интервенционного фонда — начало 2022 года.

Одновременно правительство РФ оценивает актуальность создания интервенционного фонда по зерну.

Как поясняют аналитики, интервенционный фонд — это госзапас товара, который при необходимости выбрасывается на рынок, чтобы уравновесить спрос и предложение. Это позволяет сбить цены рыночным путем, не прибегая к административным мерам вроде ограничения рентабельности и установления предельных ценовых индексов.

К слову, белорусское законодательство также допускает возможность товарных интервенций в целях недопущения роста цен. Однако до сих пор государство не использует этот механизм, предпочитая административное регулирование цен на социально значимые товары.
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