







Срок формирования государственного интервенционного фонда — начало 2022 года.





Одновременно правительство РФ оценивает актуальность создания интервенционного фонда по зерну.





Как поясняют аналитики, интервенционный фонд — это госзапас товара, который при необходимости выбрасывается на рынок, чтобы уравновесить спрос и предложение. Это позволяет сбить цены рыночным путем, не прибегая к административным мерам вроде ограничения рентабельности и установления предельных ценовых индексов.





К слову, белорусское законодательство также допускает возможность товарных интервенций в целях недопущения роста цен. Однако до сих пор государство не использует этот механизм, предпочитая административное регулирование цен на социально значимые товары.







