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Биржевые цены на кофе обновили максимумы

Ноябрьские фьючерсы на покупку кофейных зерен сорта робуста на Нью-Йоркской бирже достигли пиковых значений, не отмечавшихся уже четыре года, — $1997 за тонну. Аналитики вспоминают, что схожий уровень цен — $1998 за тонну — был зафиксирован в октябре 2017 года.


По оценке Fitch Solutions, стоимость кофе в ближайшее время будет определяться масштабами потерь урожая в Бразилии от засухи и заморозков.

Влияние на цены также оказывает затрудненный экспорт кофе из Вьетнама из-за дефицита контейнеров и очередной волны пандемии.

В результате декабрьские контракты на арабику подорожали на 0,16%, до $1,883 за фунт ($4151 за тонну).

Ранее сообщалось, пишет Officelife.media что в конце июля цена фьючерсов на арабику, торгуемых на Нью-Йоркской бирже ICE Futures, превысила уровень $2 за фунт. Такие цены на кофе в последний раз трейдеры наблюдали семь лет назад — в октябре 2014 года.

В мае сорт арабика дорожал на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии.
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