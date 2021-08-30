



По оценке Fitch Solutions, стоимость кофе в ближайшее время будет определяться масштабами потерь урожая в Бразилии от засухи и заморозков.





Влияние на цены также оказывает затрудненный экспорт кофе из Вьетнама из-за дефицита контейнеров и очередной волны пандемии.





В результате декабрьские контракты на арабику подорожали на 0,16%, до $1,883 за фунт ($4151 за тонну).





Ранее сообщалось, пишет Officelife.media что в конце июля цена фьючерсов на арабику, торгуемых на Нью-Йоркской бирже ICE Futures, превысила уровень $2 за фунт. Такие цены на кофе в последний раз трейдеры наблюдали семь лет назад — в октябре 2014 года.





В мае сорт арабика дорожал на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии.