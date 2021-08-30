



Приложение позволяет не просто примерять вещи, пишет belretail.by, но и комбинировать их с другими предметами в гардеробе или с любыми изображениями. Кроме того, приложение позволяет по изображению понять, где приобрести такой же или похожий товар. В компании утверждают, что технология позволяет обезопасить ритейлеров от лишних возвратов, по расчетам разработчиков, примерно на 40%.













Свой первый контракт стартап заключил с агрегатором местных брендов в Украине. Также партнёрами приложения являются Lamoda и Aliexpress. Суммарно приложение насчитывает около 55 тысяч пользователей, а средний чек покупки составляет $180.





В ближайшее время стартап занимается привлечь инвестиций для развития. В компании говорят, что сейчас просто не успевают обслужить всех желающих партнеров. Деньги нужны для того, чтобы увеличить возможности разработки. На ближайшие полгода руководство намерено привлечь около $250 тысяч. Это позволит увеличить базу прямых партнерств до 100 магазинов, что позволит выйти на регулярный месячный доход в районе $50 тысяч.



