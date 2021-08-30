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Прогноз по валютам: сколько будет стоить доллар в сентябре?

Курсы иностранных валют по итогам ушедшей недели подросли. Что будет происходить на валютном рынке на этой неделе и сколько будет стоить доллар в начале сентября? Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.


– Основной тенденцией прошедшей недели на внешних валютных рынках было снижение доллара. Пара евро/доллар выросла с 1,1680 до 1,1750, или на 0,6%. К российскому рублю доллар подешевел с 74,4 до 74,0, или на 0,5%. При этом евро незначительно вырос – с 86,9 до 87,0 российского рубля , или на 0,1%.

Несмотря на снижение в мире, к белорусскому рублю доллар за неделю немного подорожал, хоть и совсем незначительно – всего на 0,03%. Евро и российский рубль подорожали заметней: евро вырос на 0,65%, а российский рубль – на 0,53%.

В результате, после двух недель снижения, валютная корзина подорожала к белорусскому рублю на 0,4%. Несмотря на это подорожание за неделю, в самом начале прошлой пятидневки корзина успела обновить минимум с начала года. Более того, по итогам ушедшей недели валютная корзина стала стоить меньше, чем она стоила год назад. То есть, можно сказать, что не только с начала года, но и за календарный год белорусский рубль укрепляется.

На начавшейся неделе доллар, вероятно, сильно не изменится и останется вблизи 2,52 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 2,98 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,42 белорусского рубля за 100 российских, считает эксперт.
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