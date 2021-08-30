Dev.by рассказывает о фискальных рекордах и прогнозах на будущее.

Apple превзошла ожидания

Финансовые показатели Apple за второй квартал этого года превзошли ожидания аналитиков. Выручка выросла на 36% и составила рекордные $81,4 миллиарда. При этом компания получила $21,7 миллиарда прибыли: это на 92% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом прибыль на одну акцию Apple составляет около $1,3, что также выше ожиданий. Компания смогла показать значительный рост, несмотря на дефицит чипов и предсказанное снижение прибыли на $3-4 миллиарда. Капитализация Apple с начала 2021 года выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн.





Большую долю в выручке компании занимают продажи смартфонов — этот показатель вырос вдвое и составил $39,5 миллиарда.





Росту способствовали продажи iPhone 12, который рынок воспринял как технологическую новинку по сравнению с предыдущими моделями. Apple увеличила производство iPhone 12 на 20% и планирует выпустить в этом году 90 миллионов смартфонов. Продажи гаджета способствуют выручке от сервисов: Apple TV, Apple Music, Apple Care. Продажа подписок принесла компании $17,48 миллиардов, что на 29% больше, чем год назад, это 21% совокупной выручки.





Глава Apple Тим Кук признался, что дефицит чипов сказался на производстве Mac и iPad, нехватка микросхем неизбежно отразится на производстве iPhone и впоследствии — на темпах роста прибыли компании. В следующем квартале у Apple традиционно самые высокие продажи техники. Возможно, компания будет экономить чипы для производства нового флагмана в следующем году. Но несмотря на тревожные прогнозы, показатели за квартал взбодрили инвесторов — бумаги Apple подорожали на 21%.

Alphabet увеличила прибыль почти втрое

Материнская компания Google увеличила выручку до $61,9 миллиарда, что также выше ожиданий аналитиков, предсказывавших $56,2 миллиарда. Несмотря на влияние пандемии, с 2019 года выручка компании росла со среднегодовым темпом в 26% (в 2020 году она составила $38,29 миллиарда). Чистая прибыль во втором квартале выросла в три раза год к году: с $6,36 миллиарда до $19,36 миллиарда. Всего за пять последних лет рост стоимости акций Alphabet составил 253%, или почти 28% годовых. Капитализация Alphabet выросла на 50,5% с начала 2021 года и составляет $1,83 трлн.





Только Youtube принес компании $7 миллиардов выручки за квартал по сравнению с $3,81 миллиарда во втором квартале 2020 года.





Также выросла выручка от облачного бизнеса: $4,62 миллиарда против $3,01 миллиарда в 2020 году. Выручка от продуктов, не связанных с рекламой, выросла с $5,12 миллиарда до $6,62 миллиарда за квартал.





Компания смогла уменьшить расходы на амортизацию: в январе этого года Google продлила срок полезного использования серверов с трех до четырех лет и определенного сетевого оборудования с трех до пяти лет. Это позволило уменьшить расходы на $721 миллион и $1,6 миллиарда соответственно. Суммарная выручка сервисов Google во втором квартале выросла на 63%, до $57,07 миллиарда, в том числе поискового сервиса — на 68%, до $35,85 миллиарда.





Менеджмент компании объясняет бурный рост тем, что Alphabet удалось значительно нарастить долю на рынке мобильной рекламы. Доминирующее положение компании и конкурентный облачный бизнес позволяют прогнозировать двухзначный годовой рост выручки и EBITDA в среднесрочной перспективе. Рост рекламных доходов продолжится: Youtube, к примеру, показывает отличные результаты в связи с запускам сервиса YouTube Shorts, который во втором квартале стал доступен более чем в ста странах и превысил отметку в 15 миллиардов ежедневных просмотров.

Microsoft: ставка на облако

Выручка Microsoft достигла $46,2 миллиарда, что выше прогнозов в $44,2 миллиарда. В аналогичный период 2020 года она составляла $38 миллиардов. Чистая прибыль выросла до $16,45 миллиарда, или $2,17 за акцию (в аналогичный период годом ранее она составляла $11,2 миллиарда). Темп роста выручки за прошедшие два года составил 17%, за пять лет — 16,7%. При этом компания по совокупному доходу опередила даже Alphabet: за пять лет он составил 445,58%, или 40,37% годовых. Капитализация Microsoft с начала 2021 года подскочила на 28,6% и сейчас составляет $2,18 триллиона.





Большую долю выручки компании составили доходы от облачной платформы Intelligent Cloud ($17,4 миллиарда), а также от подразделения More Personal Computing ($14,1 миллиарда). Всего выручка от серверных продуктов и облачных сервисов Microsoft выросла на 34% за счет доходов от Azure — та подскочила на 51%. Коммерческие продукты также подросли: Office принес больше на 20%, Dynamics — на 33%. Выручка от поисковой рекламы на фоне пандемии выросла на 53%.





По словам вице-президента и финансового директора компании Эми Худа, Microsoft показала хорошие итоги фискального года с более чем 20% ростом за последний квартал. Сейчас компания делает ставку на облачные сервисы,а доходы от поисковой рекламы продолжает стремительно расти: на 46% до $737 миллионов. Также успешные продажи новых консолей Xbox Series X и S привели к впечатляющему росту выручки на 172%, несмотря на сокращение контента и услуг платформы.





Amazon стагнирует из-за пандемии

В отличие от конкурентов, компания показала значительное замедление темпов роста по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда выручка подскочила на 41%. Выручка выросла «всего» на 27% до $113,08 миллиарда. Аналитики рассчитывали на более обнадеживающие цифры в $115 миллиардов. Чистая прибыль Amazon составила $7,778 миллиарда, что на 48,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. За последние пять лет среднегодовой темп роста составил 30%, вложения в акции окупились бы 337,65% или 34,36% годовых.





Росту прибыли компании способствовали доходы от облачных сервисов, подписок и рекламного бизнеса.





Реклама также бьет рекорды: подразделение «Другое», которое занимается этой сферой, отчиталось об увеличении выручки на 87% в годовом исчислении до $8 миллиардов. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services выросла на 37% и составила $14,81 миллиарда.





В третьем квартале Amazon ожидает прибыль в размере от $2,5 до $6 миллиардов, что меньше, чем годом ранее. В третьем квартале 2020 года компания потратила $6,2 миллиарда на меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса. Последствиями коронавируса можно объяснить и падение темпов роста компании: ослабление ограничений привело к тому, что клиенты Amazon стали меньше заниматься онлайн-шопингом.





Facebook перевыполняет пятилетку

В опубликованном отчете компания показала самый быстрый рост с 2016 года: выручка выросла на 56% год к году до $29,07 миллиарда. В прошлом квартале рост был несколько ниже — 48%. Рекордная выручка оказалась выше ожиданий аналитиков: они прогнозировали более низкие показатели в $27,9 миллиарда. Чистая прибыль выросла на 101% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $10,39 миллиарда.





Темпы роста второй год подряд бьют рекорды и составляют 84%, при том, что компания остается суперприбыльной: операционная маржа достигает 43%.





За прошедшие пять лет среднегодовой темп роста составил около 35% в год, владение акциями принесло бы инвестору 178,48% или 22,68% годовых. Подавляющую долю выручки компании составляет реклама — она занимает 98% и равняется $28,58 миллиарда. Однако увеличивается доля других источников: популярность гарнитур Oculus принесла компании выручку в размере $497 миллионов, это на 36% больше, чем в 2020 году.





Рост выручки аналитики связывают с увеличением цен на рекламу на 47% и увеличением количества показанных объявлений на 6%. Повышение цен свидетельствует о высоком спросе со стороны ведущих мировых брендов. Однако Facebook признает, что в третьем квартале показатели могут измениться — причиной тому изменения требований платформ, в частности обновление iOS, в котором ужесточились правила сбора данных пользователей.





В планах компании — разработка «мета-вселенной», виртуальной среды, которая может стать новый этапом развития Facebook и «запасным аэродромом» на случай сильного падения рекламных доходов.