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ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» лидирует по объемам поступлений в столичный бюджет

Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — июль 2021 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

Специалисты уточнили: за истекший период местные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 9 954,9 млн рублей. Эти средства распределены между республиканской и городской казной. Почти треть финансовых вливаний — вклад 10 крупных субъектов хозяйствования. Лидер рейтинга предприятий, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

В топ-10 также попали ООО «Табак-Инвест», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», ЗАО «Новая нефтяная компания», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «Минский завод виноградных вин».
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