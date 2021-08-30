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Считаем инфляцию за год по закупкам в Евроопте - получилось 24%

Читаем мы новости про рост зарплат, про инфляцию которая не превышает 10% и про сентябрьский рост пенсий и что, то есть какие-то внутренние сомнения. Решили посчитать свою инфляцию, по тем продуктам, которые заказывали в Евроопте прошлым летом и сравнить их цены с нынешними.


Хорошо, что у Евроопта есть такой пункт как История заказов в котором можно увидеть, что, когда и по какой цене покупал.
  
Итак, начнем с июньского заказа 2020 года:
 

Будем брать лишь те товары, пишет infobank.by, на которые сейчас указана цена. Вот на картинке мы подписали, слева цена прошлого года, справа цена 2021 года. Считать будем насколько выросли цены, в процентах, округляя до целого значения.

 

Масло подсолнечное: было 2,28 рубля, сейчас стоит 3,49 рубля,  Рост на 53%
Виноград сушеный (изюм): было 5,87 рубля, сейчас стоит 7,49 рубля,  Рост на 28%

Идем дальше:
 
Сырок творожный: было 0,48 рубля, сейчас стоит 0,63 рубля,  Рост на 31%
Пельмени: было 6,20 рубля, сейчас стоит 7,95 рубля,  Рост на 28%
Колбаски куриные: было 6,78 рубля, сейчас стоит 8,79 рубля,  Рост на 30%
Кетчуп Чумак: было 1,64 рубля, сейчас стоит 1,89 рубля,  Рост на 15%
Майонез Махеевъ: было 3,29 рубля, сейчас стоит 4,99 рубля,  Рост на 52%
В моем июньском заказе больше нет продуктов, у которых указана цена на август 2021 года. Ну что ж смотрим следующий заказ за 15 июня 2020 года:
 
Сметана: было 1,79 рубля, сейчас стоит 1,89 рубля,  Рост на 6%
Хлопья кукрузные: было 1,55 рубля, сейчас стоит 1,59 рубля,  Рост на 3%
Квас Лидский: было 2,55 рубля, сейчас стоит 2,59 рубля,  Рост на 2%
Конфеты Минский грильяж: было 8,99 рубля, сейчас стоит 10,79 рубля,  Рост на 20%
Шоколад Коммунарка: было 3,49 рубля, сейчас стоит 4,59 рубля,  Рост на 32%
Крупа перловая: было 1,35 рубля, сейчас стоит 1,35 рубля,  Рост на 0%
Крупа ячменная: было 0,99 рубля, сейчас стоит 0,95 рубля,  Падение на 4%
Итак, мы видим, что на перловую крупу цена не увеличилась, а на ячменную даже упала. Переходим к следующему заказу от 18 июля.
 

Стиральный порошок: было 8,79 рубля, сейчас стоит 9,99 рубля,  Рост на 14%
Кофе молотый: было 13,75 рубля, сейчас стоит 14,69 рубля,  Рост на 7%
Крупа гречневая: было 1,99 рубля, сейчас стоит 2,55 рубля,  Рост на 28%
Рис пропареный: было 1,95 рубля, сейчас стоит 1,65 рубля,  Падение на 15%
Мука пшеничная: было 1,85 рубля, сейчас стоит 1,79 рубля,  Падение на 3%
Фарш куриный: было 5,99 рубля, сейчас стоит 9,29 рубля,  Рост на 55%
Сухари Ладушки: было 1,35 рубля, сейчас стоит 1,35 рубля,  Рост на 0%
Печенье слодыч: было 1,99 рубля, сейчас стоит 2,75 рубля,  Рост на 38%
Яйца куриные: было 1,79 рубля, сейчас стоит 2,25 рубля,  Рост на 26%
Ну что ж переходим к августовскому заказу 2020 года. И после этого посчитаем какая инфляция получилась по продуктам лично у нас.
 
Чай черный: было 3,49 рубля, сейчас стоит 2,58 рубля,  Падение на 26%
Конфеты глазированные: было 1,25 рубля, сейчас стоит 1,69 рубля,  Рост на 35%
Крупа манная: было 1,45 рубля, сейчас стоит 1,59 рубля,  Рост на 10%
Курага: было 6,55 рубля, сейчас стоит 14,69 рубля,  Рост на 124%
Майонез: было 1,85 рубля, сейчас стоит 2,85 рубля,  Рост на 54%
Фарш куриный: было 6,29 рубля, сейчас стоит 9,29 рубля,  Рост на 48%
Сыр Сулугуни: было 11,09 рубля, сейчас стоит 12,59 рубля,  Рост на 14%
Персик: было 4,39 рубля, сейчас стоит 5,99 рубля,  Рост на 36%
Извините за большое количество информации, просто чем больше данных, тем точнее должен быть результат. Ведь если взять исключительно крупы и черный чай, то можно сказать что цены совсем не выросли, а даже упали
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