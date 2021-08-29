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Борнукова: По показателям у нас бум, а настроения около нуля

Индекс бизнес-климата зафиксировал улучшение настроений, но они все равно ниже нуля.


Подготовленный Нацбанком индекс бизнес-климата - достаточно надежный показатель, считает академический директор BEROC Катерина Борнукова. По мнению эксперта, пишет Thinktanks.by, он отражает интересную тенденцию, поскольку сохраняет отрицательное значение, несмотря на экономический рост.

"Настроения лучше всего в тех отраслях, где наиболее активно происходит восстановление. Мы видим, что сегодня максимальный рост наблюдается в промышленности, соответственно и индекс бизнес-климата в этой отрасли составляет плюс 5. В то же время в строительстве индикатор находится на уровне минус 15, в транспортной сфере — минус 10, в торговле — минус 3. В итоге сводный индекс выходит на околонулевые значения",- сказала Катерина Борнукова. 

При этом, отметила эксперт, ожидания предпринимателей не такие уж оптимистичные: "порядка 90% опрошенных ожидают роста цен, большинство ожидает падения курса рубля по отношению к доллару, отмечают недостаточность оборотных средств и рост потребности в кредитовании... В другой ситуации рост ВВП на 3,3% за полгода вызвал бы бурный рост инвестиций, поскольку рост — всегда хорошее время для развития. Но мы видим, что сейчас всплеска инвестиций не происходит. Даже в сфере промышленности компании, которые наслаждаются бурным ростом, не ожидают, что этот рост продолжится, они предполагают, что он закончится скоро. Поэтому инвестировать они не будут, а нанимать будут очень сдержанно".
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