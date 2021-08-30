Дмитрием Круком. О том, какие тенденции обозначились в экономике на протяжении года и как они повлияют на ее перспективы, Thinktanks.by поговорил с экспертом BEROC





- Если говорить об итогах года в целом, как бы вы могли их охарактеризовать?





- Вынос вкладов из банков в августе-сентябре прошлого года не стал причиной начала финансового кризиса, хотя такое развитие событий было очень вероятным. Сам факт, что финансовый кризис не случился, можно назвать в каком-то смысле достижением. За прошедший год мы наблюдали и довольно быстрое восстановление экономики: к апрелю она вернулась на прековидный уровень и пока продолжает демонстрировать неплохую динамику роста. Если концентрировать внимание на этих тенденциях и отвлечься от более широкого контекста, - можно считать, что не случилось ничего плохого из того, что могло случиться. Более того, глядя на макроэкономические индикаторы, «в моменте» можно даже утверждать, что в экономика растет и дела налаживаются.





- А если посмотреть с учетом более широкого контекста?





- Фундаментально экономика Беларуси начала накапливать очень серьезные диспропорции. Сегодня они могут казаться не столь важными, но уже в ближайшие 1-3 года спровоцируют отставание от многих стран. Главной тенденцией последнего года стало почти полномасштабное ослабление факторов, которые обеспечивают способность экономики генерировать рост, обеспечивать устойчивость и противодействовать шокам.





Другими словами, все вроде бы неплохо, есть повод похвастаться ростом ВВП. Но если копнуть глубже, мы увидим, какой была цена этого восстановления.





- И какова же была цена?





- Цена, которую мы платим - жертвование будущими перспективами. Это проявляется во многих тенденциях.





Например, кардинальное изменение поведения домохозяйств и фирм на внутреннем финансовом рынке. События, которые произошли летом 2020 года, породили сомнения в перспективах экономики Беларуси и усилили недоверие белорусов к банковской системе как к месту, где можно хранить деньги. Массовый отток депозитов, который начался в августе, до сих пор сохраняется и стал эдаким хроническим шоком для банковской системы.





Перспективы развития экономики подрывает и продолжающееся на фоне утраты доверия снижение инвестиций. Для фирм, особенно частных, развитие перестало казаться логичной целью. Это хорошо видно по результатам опросов бизнеса. Если до 2020 года до 60-80% говорили о наращивании доли рынка, ведении конкурентной борьбы, то теперь иногда доходит до 80% тех, кто хочет сохранить имеющиеся позиции, избежать ухудшения ситуации. И это определяет механизмы и паттерны поведения предпринимателей. Например, в общении с представителями бизнеса можно увидеть тенденцию к финансовой эмиграции.





- В чем проявляется такая эмиграция?





- Речь идет о перекройке финансовых потоков, которая позволит заводить в Беларусь как можно меньше денег. Компании постоянно находятся в поиске способов обезопасить свою собственность. Одна из распространенных схем - оформление оборудования на иностранную фирму, у которой нет формальных связей с белорусским юридическим лицом, и последующая аренда этого оборудования. Белорусская компания надеется, что у нее не отберут эти мощности в случае возникновения претензий. Все это вынужденные, защитные меры, направленные против наездов на бизнес. И основная причина - утрата доверия к властям, в том числе экономическим.





В 2015-2019 годах экономический блок правительства стремился осторожно демонстрировать свою адекватность, рациональность и обособленность от политической одиозности и волюнтаризма. И зачастую он так и воспринимался, что позволяло поддерживать некоторый уровень экономического доверия. Сегодня про такую схему можно забыть, и мечты вернуться в 2019 год, думаю, останутся лишь мечтами.





- Откуда берется такая степень недоверия? Ведь экономические показатели, как вы говорили в начале разговора, выглядят вполне хорошо. Можно ли утверждать, что недоверие вызвано чисто политическими причинами?





- Не берусь судить, у какого процента населения на экономическое поведение прямо влияют политические причины. Вполне вероятно, что многие снимают вклады из банков и стремятся выводить финансовые потоки за пределы страны исходя из экономического прагматизма. Люди просто пытаются предотвратить вероятность потери.





И граждане, и бизнесы в Беларуси за последние десять лет стали очень экономически грамотными и подкованными. Даже не разбираясь в экономике детально, они понимают, куда все движется. Понимают, что если идет тотальное давление на бизнес, на инакомыслящих, если создается репрессивная политическая система, то здесь может существовать только репрессивная экономика (Подробнее о репрессивной экономике – в ближайшие дни на нашем сайте в продолжении интервью Дмитрия Крука – Ред.). А репрессивная экономика, если она не обладает огромными природными ресурсами или не является такой же огромной, как китайская, не способна обеспечивать рост, особенно на длительных промежутках времени. Понимая это, люди ведут себя соответствующим образом.





Всплеск роста, который наблюдается с сентября 2020 года, произошел за счет бурного увеличения экспорта благодаря стечению ряда специфических обстоятельств. И такое внешнеторговое чудо не может длится долго. В массовом сознании эта ситуация так и воспринимается - как транзитивный эпизод, а не как некая устойчивая тенденция. То, что хорошо сошлись звезды и дали толчок белорусской экономике, не означает, что рост сохранится. Особенно когда вступят в силу санкции.





- Санкции также влияют на экономическое поведение людей?





- Конечно. Это дополнительный, важный и большой, камень в фундамент недоверия, являющегося ключом к поведению людей и фирм, которые и без того стараются быть максимально готовыми к неблагоприятному развитию событий.