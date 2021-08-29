По его оценкам долги беларусских ритейлеров перед банками и кредиторами по итогам полугодия составили 10,238 млрд BYN. Рентабельность близка к нулю. Выручка практически не растет. Это является следствием того, что потребители голосуют рублем.





Розница становится постепенно тем сектором, который может привести к лавинообразному банкротству в ритейле и обвалить экономику в целом. В первом полугодии 2021 года с рынка ушли два крупных оператора – Bigzz и «Домашний». Вряд ли ситуация остановится на этих торговых марках.









Если у ритейлеров не будет возможности обеспечивать бесперебойную работу магазинов, то они тогда начнут их закрывать. Совершенно очевидно, что изобилия не будет, конкуренции не будет, товары будут дорожать.





Оптимизму рознице может добавить только богатеющее население, считает экономист, однако платежеспособный спрос в перспективе будет только сокращаться.