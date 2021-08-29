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Против БелАЭС. Прибалтийские страны поставят заслон электроэнергии с Беларуси

Латвия, Эстония и Литва обсудили как достичь общей цели – прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, в которой действует БелАЭС. Договорились создать Балтийский региональный координационный центр.

Как сообщает delfi со ссылкой на Государственный совет по регулированию энергетики Литвы, страна хочет эффективно предотвращать попадание электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) на рынок стран Балтии. В  связи с этим регуляторы трех стран обсудили торговлю электроэнергией с третьими странами, а также произведенные Литвой оценки и предложения.

Актуальные темы электроэнергетического рынка решили решать путем учреждения Балтийского регионального координационного центра, пишет ej.by.  
Во время дискуссии представители Литвы подчеркивали, что важно провести в жизнь общую цель – прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, в которой действует БелАЭС, и сделать приоритетом осуществляемую между странами-членами Евросоюза (ЕС) торговлю на внутреннем рынке ЕС.
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