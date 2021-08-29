Как сообщает delfi со ссылкой на Государственный совет по регулированию энергетики Литвы, страна хочет эффективно предотвращать попадание электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) на рынок стран Балтии. В связи с этим регуляторы трех стран обсудили торговлю электроэнергией с третьими странами, а также произведенные Литвой оценки и предложения.





Актуальные темы электроэнергетического рынка решили решать путем учреждения Балтийского регионального координационного центра, пишет ej.by.

Во время дискуссии представители Литвы подчеркивали, что важно провести в жизнь общую цель – прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, в которой действует БелАЭС, и сделать приоритетом осуществляемую между странами-членами Евросоюза (ЕС) торговлю на внутреннем рынке ЕС.



