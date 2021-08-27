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По щучьему велению? Пяти белорусским рыбхозам простят долги на 4 млн долларов

Предприятия полностью освобождаются от уплаты кредитных долгов, которые должны были получить Белагропромбанк и Банк развития.


Пять белорусских рыбоводных организаций освобождены от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитам, пишет Sputnik.by.  Соответствующее постановление правительства опубликовано 27 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Это касается следующих рыбхозов:

ОАО “Рыбокомбинат “Любань”,
ОАО “Рыбхоз Красная Слобода”,
ОАО “Рыбхоз “Тремля”,
ОАО “Опытный рыбхоз “Белое”,
ОАО “Альба”.
Кредиты рыбоводным предприятиям были выданы в 2012 году двумя банками – Белагропромбанком и Банком развития. Общая сумма задолженности на 1 июля 2021 года составила 10 358 168,24 рублей . В переводе на доллары – 4 120 685 долларов (по сегодняшнему курсу Нацбанка).
nv-online.info
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