



Пять белорусских рыбоводных организаций освобождены от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитам, пишет Sputnik.by. Соответствующее постановление правительства опубликовано 27 августа на Национальном правовом интернет-портале.





Это касается следующих рыбхозов:





ОАО “Рыбокомбинат “Любань”,

ОАО “Рыбхоз Красная Слобода”,

ОАО “Рыбхоз “Тремля”,

ОАО “Опытный рыбхоз “Белое”,

ОАО “Альба”.

Кредиты рыбоводным предприятиям были выданы в 2012 году двумя банками – Белагропромбанком и Банком развития. Общая сумма задолженности на 1 июля 2021 года составила 10 358 168,24 рублей . В переводе на доллары – 4 120 685 долларов (по сегодняшнему курсу Нацбанка).



