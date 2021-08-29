Заготовка и последующая реализация грибов и ягод для белорусов всегда была прибыльным занятием. Портал 1prof.by узна л, почем в этом году Белкоопсоюз закупает у населения грибы, ягоды и сельхозпродукцию.





По словам начальника управления заготовок Белкоопсоюза Оксаны Скиндер, цена зависит от качества и региона.





Так, за яблоки кооператоры готовы платить от 15 до 23 коп. за 1 кг. Яблоко товарное закупают 0,8-1,6 руб. За сливы и алычу дают 1 до 2 руб., за рябину черноплодную – от 25 до 90 коп.





Также можно сдать заготовителям чеснок по цене от 3 до 5 руб. за 1 кг, картофель – от 60 коп. до 1 руб. Капусту свежую оценили от 80 коп. до 1 руб., за 1 кг свеклы дают 0,8-1,2 руб.





На сборе лисичек и белых грибов можно заработать 6-10 руб. за 1 кг, другие виды грибов принесут в семейный бюджет от 2 до 5 рублей за 1 кг. Такую витаминную ягоду, как брусника, планируют закупать по цене от 2,5- 4 руб.





Согласно Лесному кодексу, каждый гражданин в Беларуси имеет право собирать дикорастущие плоды, ягоды и грибы, если использует их для удовлетворения личных нужд. При этом никаких налогов с него не взимают и специальных разрешительных документов не требуют. Отправляясь в лес за дарами природы, главное – не схлопотать штраф, как это случилось с любителями черники во Франции.





По словам Оксаны Скиндер, заготовительные организации потребкооперации в 2021 году планируют закупить порядка 27-30 тыс. т картофеля, овощей – около 40-45 тыс. т, фруктов – не менее 70 тыс. т.







