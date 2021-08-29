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Вице-премьер Субботин – об урожае в Беларуси: «Мы голодать не будем, и наши животные тоже голодать не будут»

Он добавил, что на фоне введенного запрета на экспорт зерна из Беларуси некоторые начинают «раздувать», что в стране мало зерна

Вице-премьер Субботин высказался об урожае в Беларуси
Фото: Инна КОРСАК

Вице-премьер Александр Субботин заявил, что по итогам уборочной в Беларуси будет достаточно в закромах зерна для того, чтобы обеспечить потребности не только для питания людей, но и животноводства. Его слова приводит БЕЛТА.

Он также добавил, что на фоне введенного запрета на экспорт зерна из Беларуси некоторые начинают «раздувать», что в стране мало зерна.

- Стоит отметить, что все сравнивают нынешний урожай с прошлогодним, который был одним из рекордных в истории страны. Если же мы сравним с 2016-м или 2017-м, то мы идем достаточно в большом плюсе. Если говорить о зерне, то мы оцениваем, что недостаток именно фуражного зерна (на нужды животноводства и животноводства – Ред.) у нас будет порядка 800-850 тысяч тонн, - заметил Субботин.

По его словам, недостаток – это не крах. И речь просто идет о том, что закрома будут заполнены не под полную потребность.

- Надо сказать о том, что еще с 2020 года в Беларуси осталось 560 тысяч тонн зерна. Еще у нас есть жмых, шрот. Мы не будем голодать, и животные наши голодать не будут, - заявил Субботин.

Что касается введения запрета на экспорт зерна ряда культур, то заместитель премьер-министра отметил, что Беларусь стремится не нарушать ни одну договоренность на международном уровне.

- Это тоже для нас «красная линия» Мы в Евразийском экономическом союзе, Союзном государстве. Поэтому мы четко следим за тем, как нам ничего не нарушить, чтобы не получить упрека от наших братьев и коллег в какой-то нечестной игре. Поэтому запрет введен на срок до шести месяцев. Повторяю: до (!) шести месяцев, - подчеркнул Субботин. Его цитирует kp.by
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