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В Афганистане ввели ограничения: Центробанк запретил снимать со счетов более $200 в неделю

Центральный банк Афганистана предписал всем банкам страны ввести лимит на снятие средств с личных счетов клиентов в размере $200 в неделю, сообщает ТАССсо ссылкой на директиву регулятора.

В документе отмечается, что решение носит временный характер и принято на фоне финансовых трудностей в стране. Кроме того, ЦБ призвал все банки возобновить работу, а также напомнил владельцам компаний о возможности совершения электронных переводов.

Вопреки тому, что захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило о возобновлении работы всех банков страны начиная с 25 августа, почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми, а многие их сотрудники так и не вернулись к своим обязанностям из соображений безопасности.


В субботу несколько сотен человек вышли на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков, включая Центробанк, и пунктов обмена валюты по всей стране. Большинство протестующих требовали, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся на счетах. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняли, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется ЦБ, пишет smartpress.by
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