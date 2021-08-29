Напомним, что в годовщину выборов и начала протестов Лукашенко обвинил главу EPAM в финансировании протестов.





«Вот это узкое горлышко: сюда деньги поступили — получайте за свою работу. А не то, что оттуда некий там EPAM и прочая, мерзавец, Добкин или Дробкин, как его там фамилия, это уже установлено. Он деньги сюда перечислял на протестные акции, а там связан со спецслужбами. Деньги дали, перечислил, а они тут делили. Это ненормально», — заявил он.





На следующий день Аркадий Добкин, постоянно проживающий в США, ответил на критику Лукашенко.





«Мы ведем бизнес в Беларуси и других странах мира более 25 лет и относимся к этому исключительно ответственно. С полным пониманием всех ассоциированных глобальных и локальных рисков. Ответственно прежде всего перед нашими сотрудниками, клиентами, инвесторами, и перед страной, безусловно, тоже. Что это значит?





Это значит, что наша ответственность перед сотрудниками, клиентами и инвесторами никогда не позволяла нам предпринимать необдуманные и неправомерные шаги, которые могли бы привести к рискам нарушения производственной деятельности компании, или, проще говоря, к потере репутации», - заявил он.





Председатель совета директоров EPAM Systems добавил, что все финансовые операции ЕРАМ как глобальной публичной компании, а также и персональные финансовые операции ее ключевых административных руководителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на операционную деятельность компании, строго регламентируются Советом Директоров и проходят многочисленные международные аудиты, «что не оставляет места для некорректных толкований, предположений или комментариев».





Он также заявил, что компания не собирается уходить из Беларуси. Но через 10 дней прогремела новость о том, что EPAM закрывает четыре больших офиса в Минске. Это дало повод различным толкованиям решения флагмана ИТ-отрасли страны.





Накануне Председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин письменно ответил dev.by на 12 вопросов. Еще раз подчеркнув, что компания не намерена уходить из Беларуси.





Вот главное из интервью:





Об обеспокоенности инвесторов и клиентов ситуацией в Беларуси:





- Производственных проблем пока не возникало. Доверие не потеряно. Поэтому в целом ситуацию со стороны клиентов я бы назвал стабильно настороженной. Примерно такой она была и год назад. Другое дело, что грань между репутацией и доверием и их исчезновением очень-очень тонкая. Заработать, завоевать их — процесс десятилетий, а потерять можно мгновенно в результате всего одного неожиданного события. И эта потеря, к сожалению, может стать таковой для всей ИТ-индустрии.





О потерях ЕРАМ при возможном уходе из страны:





- С рациональной же точки зрения или, другими словами, с точки зрения влияния такого события на ЕРАМ как на глобальную компанию, имеющую сегодня центры разработки в более чем 20 странах и оперирующую уже почти в 40, это, наверное, приведет к тому, что мы будем какое-то время немного «бежать на месте».





...Напомню, в то время как белорусское подразделение практически не растет в этом году, компания во втором квартале 2021 года выросла почти на 40% и четыре тысячи человек, а на третий квартал наш официальный прогноз роста близок к 50%. Эти цифры, наверное, лучше всего иллюстрируют ситуацию без эмоциональной составляющей.





О ситуации в белорусском ИТ-секторе:





- Думаю, ситуация сегодня очень серьезная. Прежде всего с точки зрения потери таланта. Почти год назад я высказал предположение, что это может быть самым значительным исходом таланта из Беларуси. К сожалению, вероятность этого только увеличилась. Это очень и очень печально. А еще и дополнительные риски потери репутации перед клиентами, что делает положение еще более серьезным.





...По нашим прикидкам, уже уехало около 10–15% людей из индустрии. Может уехать еще столько же или больше. С семьями, с детьми-подростками и студентами, которые уже не придут в вузы и не придут в компании в Беларуси. Это большие потери таланта и всего того, что с этим связано. И очень тяжело «восполняемые» потери. И, конечно, огромный подарок соседям.





О сохранении ИТ-индустрии в стране и диалоге с властью:





- Фокус прежде всего должен быть на том, как остановить отток людей. А это, возможно, создаст и предпосылки к их возврату, ну, и к возможности развития. И да, однозначно, это потребует времени и усилий.





С моей точки зрения, диалог не просто нужен. Диалог необходим. Считаю, возможности для него все еще есть. Попробую пояснить. ИТ-индустрия — это, прежде всего, человеческий капитал и компании с их клиентами и репутацией. Оба эти компонента сильно взаимосвязаны. Не появятся из ниоткуда в стране другие таланты и другие компании. Ну, или это займет еще 20 лет.





Исход людей заставляет компании все больше задумываться о своем присутствии в стране. Нет человеческого капитала — нет бизнеса. Уход компаний заставляет людей еще больше думать об эмиграции. Не будет компаний с репутацией и доверием клиентов — не будет интересной и квалифицированной работы.



