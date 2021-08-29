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Корпорация вместо концерна: как будет меняться "Белгоспищепром"? За основу берется китайский опыт

Какие изменения ждут концерн "Белгоспищепром" и в чем смысл создания корпорации объяснил вице-премьер Беларуси Александр Субботин в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".

Корпорация вместо концерна: как будет меняться "Белгоспищепром"? За основу берется китайский опыт
фото: marketing.by
По словам вице-премьера, самое основное, что привнесут изменения - централизация управления, а это в свою очередь поможет "не толкаться на внешнем и внутреннем рынках".

За основу хотят взять успешный пример Китая. "Они (корпорации Китая – Sputnik), скажем так, более агрессивны на всех рынках, они имеют государственную какую-то часть и господдержку, но более свободны в принятии решений, более раскрепощены, больше могут экономически как-то рисковать входя на рынки", - объяснил Субботин.

Подход, когда "все в одних руках", поможет не только избежать конкуренции между собой, но и в чем-то сэкономить: единая служба маркетинга, внешних продаж и так далее.
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Что скажут ученые?

Однако, как это будет воплощаться на практике, вице-премьер затруднился ответить. По его словам, к работе даже подключили ученых Национальной академии наук Беларуси.
"Подходов много хотим заложить, но что конкретно будет, еще даже я не могу еще ответить. Через Академию наук даже пошли: там будут прорабатывать этот вопрос", - сказал Субботин.
В начале сентября ученые уже будут прилагать варианты, как на практике можно воплотить изменения из корпорации в концерн. По словам вице-премьера, не факт, что эту будет единая корпорация по пищевой промышленности.
"Может, это будет кондитерская корпорация плюс алкогольная корпорация", - рассуждает Александр Субботин.
При этом он отметил, что госкорпорация может стать не окончательным вариантом, а одним из возможных путей, по которому будет трансформироваться "Белгоспищепром".

Новая корпорация

Напомним, в минувшую пятницу, 26 августа, Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и вице-премьера Александра Субботина. В ходе встречи обсуждался вопрос преобразования концерна в госкорпорацию.
Новая корпорация в пищевой промышленности республики начнет работать с нового года и для этого уже подготовили проект указа президента.
В настоящее время "Белгоспищепром" является основным производителем пищевой продукции в стране и проводит единую экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности республики, которая включает более 20 подотраслей, производящих сотни наименований продовольственных товаров
sputnik.by
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