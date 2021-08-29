



По данным партнерской сети Admitad Affiliate Belarus, в первом полугодии 2021 года число продаж в этой отрасли подскочило на 46%, а сумма покупок — на 82%.





В стране не вводилось таких суровых ограничений, связанных с пандемией, как во многих соседних государствах. Однако существенная часть покупателей осталась на удаленной работе и предпочитает проводить свободное время в уюте родных стен. Еще в 2020 году продажи товаров по уходу за собой начали быстро расти — и теперь продолжают этот тренд.





Эта тенденция глобальна — по подсчетам Admitad Affiliate Belarus в 1 полугодии 2021 года число мировых продаж товаров для красоты и здоровья выросло на 27%, а сумма продаж подскочила на 47%. Также растет общемировой интерес пользователей к брендам-производителям в этой отрасли — число переходов на их сайты выросло в целых 7 раз.





Появление этого тренда логично: беларусы получили больше времени на уход за собой и воспользовались им с пользой. Одновременно с этим домашние уходовые процедуры помогают хоть немного снять стресс, связанный с очередной волной пандемии. Рост онлайн-продаж лекарств также связан с эпидемиологической ситуацией в стране и переживаниями белорусов о состоянии их здоровья и иммунитета.



