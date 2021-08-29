



"10 сентября 2021 года проводятся электронные торги по продаже государственного имущества - комплекса зданий и сооружений винзавода с оборудованием", - говорится в объявлении.





Начальная цена винзавода – Br2 821 641 (более $1,1 млн - ИФ). В объявлении перечислены также обязательства покупателя. Так, предпринимательскую деятельность с использованием винзавода нужно начать не позднее 6 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. Кроме того, новому владельцу нужно будет создать 30 рабочих мест и сохранять их 2 года.



