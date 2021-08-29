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Санкции не повлияли на стратегию развития холдинга "АМКОДОР", заявляют на предприятии

Стратегия развития холдинга "АМКОДОР" не претерпела сильных изменений в связи с санкциями Европейского союза, заявил в эфире Смартпресс директор "АМКОДОР "Строительные машины" Денис Бакей.

Александр Шакутин

"Как работали, так и работаем. Подтверждением тому являются объемы которые мы наращиваем ежегодно и объемы экспорта и производства. На этот год реалистичные планы – 200% к уровню прошлого года (в 2020 году было 150% - Смартпресс), в следующем году – 150% к уровню 2021 года", - рассказал Бакей.

Он отметил, что стратегия холдинга была выработана давно, сейчас терпит лишь небольшие изменения. "Сейчас стратегия направлена на максимальную локализацию узлов, которые применяются в нашей технике", - сказал директор дивизиона.

Как сообщалось, Евросоюз ввел в отношении Беларуси 4 пакета индивидуальных санкций. 24 июня ЕС также одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.

Ограничения затронули в том числе председателя Совета директоров "АМКОДОР"- управляющая компания холдинга" Александра Шакутина.
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