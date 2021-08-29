Office Life анализирует китайские мотивы в последних заявлениях президента Беларуси.





Ну, вы сами уже все знаете: 19 августа на протокольной части рабочей встречи с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым Александр Лукашенко неожиданно обосновал новую стратегию властей Беларуси в отношении бизнеса ссылкой на опыт КНР. «Компартия Китая, Си Цзиньпин заявили о том, что богатые должны помочь бедным. Надо делиться: вы прилично заработали — помогите бедным. Должно быть общество среднего достатка. Недавно они объявили этот тезис — мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику: если ты заработал, ну поделись с теми, кто на тебя работает, и плати налоги», — сказал он.





Office Life достаточно подробно на протяжении последнего года писал, как менялись отношения бизнеса и власти в Китая в 2020–2021 гг. Уголовные дела и домашние аресты миллиардеров, чрезвычайно жесткие предписания госрегуляторов в отношении платежных платформ, требования антимонопольного дробления крупнейших бизнес-конгломератов, ужесточение контроля за лицензированием, фактический разгром частного онлайн-образования и т. п. Руководство КНР при этом не пугали возможные последствия этих шагов для капитализации китайских компаний и экономики в целом: только образовательная индустрия потеряла не менее $30 млрд.





Определенные параллели с белорусскими реалиями тут есть: государство закручивает гайки в тех отраслях, где считает свою монополию (образование) или контроль (телеком, финансы) обязательными. Сложнее с экономической логикой процесса, заставляющей руководство КНР причинять экономике КНР ущерб на миллиарды. Чтобы разобраться, воспроизведем отрывок из материала Bloomberg «Будущий Китай: отнимая у богатых».





БОЛЬШЕ НАЛОГОВ, МЕНЬШЕ МИЛЛИАРДЕРОВ





Экономика Китая создала огромное богатство огромными темпами за последнее десятилетие. Всего несколько лет назад, по расчетам UBS, в КНР еженедельно появлялось два новых миллиардера.





На этой неделе президент Си Цзиньпин самым ясным образом заявил, что у него совершенно иное видение будущего. Китайская экономика должна создавать не миллиардеров, а «общее процветание», заявил главный орган Коммунистической партии, определяющий экономическую политику.





Хотя остается неясным, как именно правительство будет действовать для достижения этой цели, все же кажется вполне определенным, что Пекин будет проводить кампанию перераспределения богатства, в рамках которой увеличиваются налоги для богатых, чтобы можно было больше дать бедным.





Это не обязательно плохая идея. За последние несколько десятилетий разрыв в уровне благосостояния в Китае чрезвычайно вырос: 20% самых богатых слоев общества зарабатывают более чем в 10 раз больше, нежели 20% беднейших слоев населения. Избежание социальных потрясений, которые может вызвать такое неравенство, выгодно для всех.





Темпы роста суммарного состояния миллиардеров в крупнейших экономиках мира, 2009–2020 гг.

Темпы роста суммарного состояния миллиардеров в крупнейших экономиках мира, 2009-20гг.





Хотя китайские акции страдают «медвежьей болезнью», на производителях кремния для солнечных панелей это не сказывается. Источник: Bloomberg.





Состояния китайских миллиардеров росли самыми большими темпами.





Но есть и риски. Инвесторы акций не ждут, чтобы узнать, как это отразится на корпоративной прибыли. Они продают. Настроение настолько «медвежье», что Bank of America недавно определил короткую продажу китайских акций как одну из самых оживленных сделок среди опрошенных управляющих фондами.





Хотя китайские акции страдают «медвежьей болезнью», на производителях кремния для солнечных панелей это не сказывается.

Если это мнение сохранится и ограничит возможности китайских компаний по привлечению финансирования, это может подавить как инновации, так и предпринимательство. Так же, конечно, как и перспектива введения высоких налогов на богатых.





Многое будет зависеть от того, как правительство выполнит видение Си. Если сделать все правильно, Китай может стать более справедливым обществом, которое вдобавок предоставит компаниям условия, необходимые для процветания. При негативном развитии событий план Пекина «взять у богатых и дать бедным» может подорвать экономику. При любом сценарии очевидно одно: теперь миллиардеров станет значительно меньше.





НАШ СЯОКАН НЕ ХУЖЕ ВАШЕГО

В Китае происходит то же, что происходило в 2010-х гг. во всем мире: глобальный финансовый кризис 2008 года подкосил благосостояние масс и почти уничтожил средний класс, при этом государства стимулировали финансовый сектор и крупный бизнес, а не индивидуальное потребление. Восстановления доходов большинства не произошло — наоборот, началась затяжная Великая рецессия, на выходе из которой коронакризис нанес еще более мощный удар по населению. С начала 2010-х и руководство МВФ и Всемирного банка, и ведущие англоязычные СМИ только и говорили, что о борьбе с бедностью и неравенством, а то и о построении «инклюзивного капитализма», напоминающего социализм. Почему все это прошло мимо Беларуси? Просто белорусским СМИ это было неинтересно.





Концепция «общества среднего достатка» (среднего благосостояния или «средней зажиточности»), упомянутая Лукашенко, по-китайски называется сяокан (小康社会). Она восходит к временам конфуцианства: благосостояние должно быть умеренно высоким, достаточно ровно распределенным, охватывающим широкие слои населения, без понтов и излишеств, сверхприбылей и диссонанса с законом, моралью или природой. Иначе император не сможет собрать достаточного количества налогов на армию, госаппарат и двор, чтобы поддерживать в этом мире справедливость, считали конфуцианцы.





Компартия просто взяла понятную китайцам идею сяокан и заменила ею западный «социализм». Еще в 1979 году Дэн Сяопин назвал сяоканом конечную цель своих экономических реформ. Генсек КПК Ху Цзиньтао в 2002–2012 гг. неоднократно утверждал, что Китай строит сяокан. Наконец, Си Цзиньпин, возглавив страну в 2012 году, формализовал эту концепцию в «четырех всесторонних аспектах», предусматривающих «всестороннее построение общества среднего благосостояния». Очевидная цель — устранение неравенства между богатым побережьем и бедными внутренними районами КНР, замена внутренним спросом сокращающихся экспортных поставок. Сяокан — это аналог белорусского «рыночного социализма». Правда, с более четко прописанными параметрами.





Справка Office Life

Сяокан предполагает, что среднедушевой ВВП в КНР превысит $3 тыс., доход на душу населения у горожан — 18 тыс. юаней, у сельчан — 8 тыс. юаней, коэффициент Энгеля (удельный вес расходов на продукты питания в общих потребительских расходах) опустится до менее чем 40%, среднедушевая жилплощадь горожан составит 30 кв. м, а их количество превысит 50% населения. Доля обладателей ПК в КНР должна быть более 20%, коэффициент абитуриентов вузов — 20% численности соответствующей возрастной группы, количество врачей на 10 тыс. населения — 28, коэффициент охвата соцобеспечением — 95%.

Китай не одинок. Все страны мира сейчас повышают налоги, активизируют борьбу с бедностью и неравенством, увеличивают полномочия государства по управлению экономикой. Не Пекин первым провозгласил эти цели, но именно он первым начал их реализовывать. Администрация Джо Байдена в США во многих своих начинаниях откровенно копирует китайский опыт. Тем же заняты и некоторые европейские страны. Зазорного тут ничего нет — у них сяокан называется инклюзивным (или стейкхолдерским) капитализмом.





В белорусских условиях ссылка на сяокан проясняет (хотя и не конкретизирует) цели фискальной политики государства. А еще является данью традиции (что бы белорусы ни делали, они по-прежнему строят социализм) и жестом уважения к внешнеполитическому партнеру. Налоги, естественно, повысят, хотя Беларусь от этого не превратится в Китай, а Китай — в Беларусь.











