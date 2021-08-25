



Сейчас продукты поставляются в страну из Узбекистана, Пакистана и Туркменистана через гуманитарные пункты пропуска, сообщает The Guardian. По мнению экспертов, зимой многие афганские дороги будут занесены снегом. Сейчас в стране около 20 тыс. тонн продовольственных товаров, в пути находятся еще около 7 тыс. тонн.





Для того, чтобы обеспечить народ Афганистана едой, потребуется еще 54 тыс. тонны продовольствия.





На эту помощь рассчитывает почти 18,5 млн жителей Афганистана — половина населения страны.





Ситуацию также усугубляет засуха, которая в нынешнем году уничтожила 40% посевов. Из-за эпидемии коронавируса основные продукты питания стали недоступны для многих семей. Цены на пшеницу в Афганистане на 24% выше среднего за пять лет показателя. В нынешнем сезоне местные аграрии соберут 4,4 млн тонн данной культуры ( в прошлом году — 5 млн тонн).









Внутреннее же потребление зерновой продукции в стране оценивается в 7,7 млн тонн.





С 15 августа Афганистан находится под контролем исламистского движения «Талибан» (в России организация признана террористической и запрещена).