К сентябрю жители Афганистана начнут голодать — ООН
Гуманитарная организация Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP), которая входит в ООН, заявила, что в сентябре в Афганистане начнется нехватка продовольствия.
Сейчас продукты поставляются в страну из Узбекистана, Пакистана и Туркменистана через гуманитарные пункты пропуска, сообщает The Guardian. По мнению экспертов, зимой многие афганские дороги будут занесены снегом. Сейчас в стране около 20 тыс. тонн продовольственных товаров, в пути находятся еще около 7 тыс. тонн.
Для того, чтобы обеспечить народ Афганистана едой, потребуется еще 54 тыс. тонны продовольствия.
На эту помощь рассчитывает почти 18,5 млн жителей Афганистана — половина населения страны.
Ситуацию также усугубляет засуха, которая в нынешнем году уничтожила 40% посевов. Из-за эпидемии коронавируса основные продукты питания стали недоступны для многих семей. Цены на пшеницу в Афганистане на 24% выше среднего за пять лет показателя. В нынешнем сезоне местные аграрии соберут 4,4 млн тонн данной культуры ( в прошлом году — 5 млн тонн).
Внутреннее же потребление зерновой продукции в стране оценивается в 7,7 млн тонн.
С 15 августа Афганистан находится под контролем исламистского движения «Талибан» (в России организация признана террористической и запрещена).
10:01 29/08/2021
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