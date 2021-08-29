«Белнефтехим» о ценах на топливо: дорожает не сильно
С начала года автомобильное топливо на белорусских заправках подорожало на 13,6%. Чем обусловлено поднятие цен и как будет развиваться ситуация дальше?
Версий того, почему дорожает топливо, высказывают очень много. Чтобы понять принцип ценообразования, журналисты 1prof.by предложили проследить цепочку технологического процесса.
Существует несколько источников поступления нефтепродуктов. Первый из них — импорт. В данном случае конечная цена продукта во многом зависит от запроса поставщика. Правда, наша страна по такому формату не работает уже несколько лет (ранее мы закупалась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже).
Сейчас в Беларуси сделан акцент на развитие собственного рынка нефтепереработки. Мы покупаем нефть в России (у нас пока один поставщик), перерабатываем её и получаем нефтепродукты.
Затем формируется ценовая корзина. Она зависит от ряда факторов: баланса спроса и предложения, цен мирового рынка, издержек, инвестиционной политики и некоторых других. При этом основу цены нефтепродукта составляет его себестоимость, которая отражает текущие издержки предприятия по производству и реализации продукции.
На внутреннем рынке нашей страны ценообразование топлива регулирует государство. В формуле общей цены НДС определяется белорусскими законами, а торговые надбавки для опта и розницы ограничены концерном «Белнефтехим» в диапазоне 7—10%. Они, в свою очередь, могут не меняться длительное время, из-за чего продажа топлива не приносит желаемой прибыли и доходы на АЗС формируются сопутствующим сервисом.
Следовательно, топливо растёт в цене не из-за того, что на АЗС захотели получить больше прибыли, а потому, что повышается себестоимость продукта на нефтеперерабатывающем заводе. При этом основной причиной остаются расходы на приобретение сырья, поскольку на нефть приходится до 90% затрат при производстве нефтепродуктов.
Почему цена растёт по копейке?
Как объяснили в концерне «Белнефтехим», политика их ценообразования направлена на то, чтобы удержать приемлемую для экономики и населения стоимость топлива. В качестве метода регулирования рынка выбрано установление предельных максимальных цен.
— Да, стоимость топлива в Беларуси не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть. Но вместе с тем и не увеличивается таким же темпом в периоды роста котировок. Кстати, такого нет ни на одном из рынков мира. Если говорить о ценах в сопредельных европейских странах, то они изменяются с большей амплитудой, чем в Республике Беларусь. И даже, когда топливо дешевеет, как это произошло в период пикового падения цен на нефть в II квартале 2020 года, цифры на европейских АЗС всё равно остаются значительно выше цен на белорусском рынке, — отметила заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Светлана Гурина.
Учимся экономить
Какой бы цели и стратегии ни придерживалось государство, каждое подорожание топлива в первую очередь бьёт по кошельку водителей. Если хотите сэкономить, обратите внимание на рекомендации специалиста СТО Валерия Нестерова:
Заправляйте машину под завязку. При полном баке испарение топлива уменьшается.
Используйте топливо соответствующего октанового числа.
Своевременно меняйте топливный, воздушный и масляный фильтры.
Пользуйтесь такими смазочными жидкостями (маслами) для двигателя и трансмиссии, которые обеспечивают более низкий коэффициент трения по сравнению со своими аналогами. В частности, отдавайте предпочтение полусинтетике перед минеральным маслом или синтетике перед полусинтетикой. Также старайтесь применять масла с присадками, снижающими коэффициент трения.
Ездите спокойно! Со светофора разгоняйтесь плавно и используйте торможение двигателем при движении на уклонах. Если у вас автомобиль с бензиновым мотором, для вас будет экономичнее осуществлять затяжной спуск с включённой 5-й или 4-й передачей (в этом положении отключается подача топлива). А для дизелей экономично использовать режим нейтралки, если только это не CDI- и не CRDI-дизели.
Рационально используйте обороты двигателя. Помните, что самый экономичный режим, — это 5-я передача по ровной дороге в пределах 70—90 км/ч в зависимости от типа двигателя. Кроме того, если вам нужно осуществить затяжной подъём, экономичнее совершить это на повышенной третьей передаче, чем делать ставку на мощность авто и ехать на 4-й или 5-й, тем самым убивая двигатель в режиме масляного голодания.
Следите за воздухом в шинах. Расход топлива снижается, если шины слегка перекачаны. Например, при норме 2 атмосферы хорошо их держать в пределах 2.2.
Не включайте дополнительное электрооборудование без надобности. Помните, что фары, магнитола, кондиционер увеличивают расход топлива на 5—20%.
Старайтесь пользоваться качественными свечами зажигания, проводить их проверку и чистку. Свечи зажигания также влияют на расход топлива.
Следите за техническим состоянием двигателя. Показатель компрессии в цилиндрах двигателя напрямую влияет на расход топлива. Проверять компрессию желательно один раз в 50 тыс. км.
09:51 29/08/2021
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