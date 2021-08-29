Версий того, почему дорожает топливо, высказывают очень много. Чтобы понять принцип ценообразования, журналисты 1prof.by предложили проследить цепочку технологического процесса.





Существует несколько источников поступления нефтепродуктов. Первый из них — импорт. В данном случае конечная цена продукта во многом зависит от запроса поставщика. Правда, наша страна по такому формату не работает уже несколько лет (ранее мы закупалась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже).





Сейчас в Беларуси сделан акцент на развитие собственного рынка нефтепереработки. Мы покупаем нефть в России (у нас пока один поставщик), перерабатываем её и получаем нефтепродукты.





Затем формируется ценовая корзина. Она зависит от ряда факторов: баланса спроса и предложения, цен мирового рынка, издержек, инвестиционной политики и некоторых других. При этом основу цены нефтепродукта составляет его себестоимость, которая отражает текущие издержки предприятия по производству и реализации продукции.





На внутреннем рынке нашей страны ценообразование топлива регулирует государство. В формуле общей цены НДС определяется белорусскими законами, а торговые надбавки для опта и розницы ограничены концерном «Белнефтехим» в диапазоне 7—10%. Они, в свою очередь, могут не меняться длительное время, из-за чего продажа топлива не приносит желаемой прибыли и доходы на АЗС формируются сопутствующим сервисом.





Следовательно, топливо растёт в цене не из-за того, что на АЗС захотели получить больше прибыли, а потому, что повышается себестоимость продукта на нефтеперерабатывающем заводе. При этом основной причиной остаются расходы на приобретение сырья, поскольку на нефть приходится до 90% затрат при производстве нефтепродуктов.





Почему цена растёт по копейке?

Как объяснили в концерне «Белнефтехим», политика их ценообразования направлена на то, чтобы удержать приемлемую для экономики и населения стоимость топлива. В качестве метода регулирования рынка выбрано установление предельных максимальных цен.





— Да, стоимость топлива в Беларуси не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть. Но вместе с тем и не увеличивается таким же темпом в периоды роста котировок. Кстати, такого нет ни на одном из рынков мира. Если говорить о ценах в сопредельных европейских странах, то они изменяются с большей амплитудой, чем в Республике Беларусь. И даже, когда топливо дешевеет, как это произошло в период пикового падения цен на нефть в II квартале 2020 года, цифры на европейских АЗС всё равно остаются значительно выше цен на белорусском рынке, — отметила заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Светлана Гурина.





Учимся экономить

Какой бы цели и стратегии ни придерживалось государство, каждое подорожание топлива в первую очередь бьёт по кошельку водителей. Если хотите сэкономить, обратите внимание на рекомендации специалиста СТО Валерия Нестерова:





Заправляйте машину под завязку. При полном баке испарение топлива уменьшается.





Используйте топливо соответствующего октанового числа.





Своевременно меняйте топливный, воздушный и масляный фильтры.

Пользуйтесь такими смазочными жидкостями (маслами) для двигателя и трансмиссии, которые обеспечивают более низкий коэффициент трения по сравнению со своими аналогами. В частности, отдавайте предпочтение полусинтетике перед минеральным маслом или синтетике перед полусинтетикой. Также старайтесь применять масла с присадками, снижающими коэффициент трения.





Ездите спокойно! Со светофора разгоняйтесь плавно и используйте торможение двигателем при движении на уклонах. Если у вас автомобиль с бензиновым мотором, для вас будет экономичнее осуществлять затяжной спуск с включённой 5-й или 4-й передачей (в этом положении отключается подача топлива). А для дизелей экономично использовать режим нейтралки, если только это не CDI- и не CRDI-дизели.





Рационально используйте обороты двигателя. Помните, что самый экономичный режим, — это 5-я передача по ровной дороге в пределах 70—90 км/ч в зависимости от типа двигателя. Кроме того, если вам нужно осуществить затяжной подъём, экономичнее совершить это на повышенной третьей передаче, чем делать ставку на мощность авто и ехать на 4-й или 5-й, тем самым убивая двигатель в режиме масляного голодания.





Следите за воздухом в шинах. Расход топлива снижается, если шины слегка перекачаны. Например, при норме 2 атмосферы хорошо их держать в пределах 2.2.

Не включайте дополнительное электрооборудование без надобности. Помните, что фары, магнитола, кондиционер увеличивают расход топлива на 5—20%.





Старайтесь пользоваться качественными свечами зажигания, проводить их проверку и чистку. Свечи зажигания также влияют на расход топлива.





Следите за техническим состоянием двигателя. Показатель компрессии в цилиндрах двигателя напрямую влияет на расход топлива. Проверять компрессию желательно один раз в 50 тыс. км.