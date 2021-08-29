Banki24.by посмотрел и, сколько ресурсов ушло на зарплаты самых разных людей.





Помимо данных о средней зарплате в стране собирают сведения о зарплатных фондах. По белорусской методике фонд зарплаты — это начисленные работникам организаций следующие выплаты: зарплата за выполненную работу и отработанное время, стимулирующие и компенсирующие выплаты, оплата за неотработанное время и другие выплаты, включаемые в состав фонда зарплаты.





При этом в зарплатные фонды не включаются пособия и другие выплаты за счет средств государственного соцстрахования, страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.





Зарплатные фонды в статистике почти очищены от взносов в ФСЗН, но содержат в себе подоходный налог и иные выплаты — типа штрафов, алиментов, профсоюзных взносов и т. п.





За 7 месяцев 2021 года начисленный зарплатный фонд по флагманам Беларуси составил 26,1 млрд BYN. По сравнению с 2020-м он увеличился на 13,2%. Правда, за то же время потребительская инфляция достигла 8,9%. Поэтому с поправкой на цены фонды реально выросли к прошлому году только на 3,9%.





Самый крупный зарплатный фонд страны образуется в Минске. За январь—июль 2021-го он достиг 8,3 млрд BYN. В номинале фонд зарплаты крупных и средних компаний из столицы вырос на 13,7%, с поправкой на инфляцию — на 4,4%.





Аутсайдером по размерам фонда зарплат выступает Могилевская область. В этом регионе за 7 месяцев зарплатный фонд флагманов составил 2,3 млрд BYN (+11,9% к 2020 году).





Последнее место Могилевщины связано с двум причинами. Во-первых, в регионе на фоне остальных областей довольно низка численность занятых в экономике. Во-вторых, Могилевская область занимает в стране последние места по размеру средней зарплаты.





Последний факт легко объясним: в Могилевской области самая высокая доля нерентабельных и низкорентабельных организаций-флагманов. Такие предприятия экономически не могут платить большие зарплаты.





В остальных областях зарплатные фонды были следующими: Брестская — 3 млрд BYN, Витебская — 2,6 млрд BYN, Гомельская — 3,4 млрд BYN, Гродненская — 2,5 млрд BYN, Минская — 4 млрд BYN.





Среди отраслей экономики самый большой зарплатный фонд в 2021-м фиксируется в промышленности — 7,2 млрд BYN. В строительство это 1,4 млрд BYN, в розничной торговле — 1,6 млрд BYN, на транспорте и в логистике — 1,7 млрд BYN, в ИТ-секторе — 2,3 млрд BYN, в образовании — 2,5 млрд BYN, в здравоохранении — 2,4 млрд BYN, в госуправлении — 0,8 млрд BYN.



