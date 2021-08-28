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Глава Минэкономики призвал чиновников к регулярным встречам с бизнесом

Министр экономики Александр Червяков на встрече с региональными чиновниками в Вилейском районе заявил, что нужно регулярно встречаться с бизнесом и оперативно решать вопросы.


Глава ведомства попросил индивидуально подходить к каждому инвестору.

Червякова также беспокоят проблемы платежеспособности как госсектора, так и частных компаний. Он считает, пишет Office Life, что неплатежи могут предотвращать местные комиссии. Министра не устраивает, что в Вилейском районе просрочено около четверти кредиторской и дебиторской задолженностей, а также 10% долгов по кредитам и займам.

Кроме того, в районе, как оказалось, на регистрацию земельного участка у инвесторов может уходить восемь-девять месяцев.
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