Глава Минэкономики призвал чиновников к регулярным встречам с бизнесом
Министр экономики Александр Червяков на встрече с региональными чиновниками в Вилейском районе заявил, что нужно регулярно встречаться с бизнесом и оперативно решать вопросы.
Глава ведомства попросил индивидуально подходить к каждому инвестору.
Червякова также беспокоят проблемы платежеспособности как госсектора, так и частных компаний. Он считает, пишет Office Life, что неплатежи могут предотвращать местные комиссии. Министра не устраивает, что в Вилейском районе просрочено около четверти кредиторской и дебиторской задолженностей, а также 10% долгов по кредитам и займам.
Кроме того, в районе, как оказалось, на регистрацию земельного участка у инвесторов может уходить восемь-девять месяцев.
17:42 28/08/2021
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