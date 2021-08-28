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Цены на стройматериалы власти ограничат с 1 сентября

Министерство архитектуры и строительства ограничило цены на стройматериалы.


Если объект возводится полностью или частично за счет бюджета, то потолок рентабельности — 20%. Если компания является одновременно продавцом и подрядчиком, рентабельность не должна превышать 15%. Эти и другие нормы вступят в силу с 1 сентября.

В обоих случаях, пишет Office Life, разрешается включать в цену расходы на транспортировку и разгрузку.

Кроме того, рентабельность при импорте стройматериалов не может быть выше 10%. Также министерство разработало инструкцию, как применять новые нормы. К постановлению ведомства прилагается и перечень стройматериалов. В нем 33 пункта: кирпичи, железобетонные изделия, цемент, дверные блоки и прочее.
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