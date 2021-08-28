Перерасчет пенсий

Картина может измениться по итогам сентября. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, с 1 сентября 2021 года в соответствии с указом от 20 августа № 317 повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца). Перерасчет пенсий будет произведен более чем 2,4 млн. пенсионерам, пишет Телеграф.





На перерасчет по данному указу до конца года будет направлено 306,8 млн. рублей, а в целом на выплату пенсий в 2021 году — порядка 14,8 млрд. рублей.





В результате перерасчета основные размеры трудовых пенсий повышаются на 7%. В номинальном выражении у каждого пенсионера повышение основного размера пенсии будет свое в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении пенсии.





Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре по оценке составит почти 545 рублей и увеличится на 6,3% по сравнению с августом 2021 года (512 рублей) и на 12% по сравнению с сентябрем 2020 года (486 рублей).





При максимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 5,0 и выше), пенсия по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 года составит почти 924 рубля.





Размеры установленных надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в сентябре не изменяются. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), в текущем году было произведено в феврале (на 1,8%), мае (на 4%), августе (на 3,7%).





На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в июле 2021 года состояло 2 млн. 454,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 483,4 рубля, что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения. Соотношение к средней зарплате составило 32,9%.

Что за накопительная пенсионная система?

Как заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 19 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, задача текущего года — поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% средней заработной платы работника.





«Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году 13,3 млрд. рублей. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7%, а в реальном выражении — практически на 4%», — отметил Петришенко.





По мнению чиновника, каждый ныне работающий должен осознавать личную ответственность за свое благополучие в старости — зону ответственности государства и самого работника.





«Предстоит реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющую каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию. В настоящее время идет работа по подготовке необходимого законодательства», — сказал вице-премьер.





На VI Всебелорусском народном собрании в феврале Александр Лукашенко предложил «поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы», при этом ему «видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки».





«Государство выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года рост пенсий опережает инфляцию. Но надо признать, что сейчас уровень пенсий не так высок, как хотелось бы, поэтому я предлагаю продолжить совершенствование пенсионной системы», — сказал Лукашенко.





По его словам, предлагается подготовить программу «3+3», ее суть в том, что работник сможет перечислить на свой личный пенсионный счет до 3% зарплаты, столько же добавит работодатель.

«Предлагаем не ломать солидарную систему»

Сегодня в стране действует солидарная пенсионная система, когда работник и работодатель отчисляют проценты от заработной платы в Фонд социальной защиты населения, откуда идут средства на начисление пенсий. Однако эта система дает трещину, существует дефицит бюджета ФСЗН в связи с ростом количества пенсионеров и сокращением работников, занятых в экономике.





Что делать дальше, нужна ли пенсионная реформа, мы поговорили с директором Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. профессора Кунявского Жанной Тарасевич. Бизнес-союз уже давно разработал предложения по реформированию пенсионной системы.





«Мы предлагаем не ломать солидарную систему и сохранить ее. Все перевернуть и, условно говоря, с завтрашнего дня внедрить накопительную систему будет неправильно. Мы предлагаем сделать три уровня — солидарная, условно-накопительная и накопительная системы. Для условно-накопительной системы при превышении у работника средней зарплаты, он будет отчислять определенный процент в пенсионный фонд, сколько он заплатит, столько он и получит на пенсии. Накопительный уровень предлагается реализовывать на добровольной основе, когда человек, если он хочет получать достойную пенсию, может отчислять деньги в специальные пенсионные фонды», — пояснила директор БСПН.





По словам Жанны Тарасевич, реформа пенсионной системы неразрывно связана с реформой экономики, ростом заработной платы и благосостояния людей. «Человек будет заинтересован в соответствующих отчислениях, потому что он будет понимать, что обычная пенсия у него будет 400 рублей, все остальное — это дополнительные отчисления, который могут поднять этот уровень в несколько раз», — заметила эксперт.





При этом она подчеркнула, что должно быть перераспределение пенсионной нагрузки между работником и нанимателем. Сегодня работник оплачивает только 1% от заработка в ФСЗН, а наниматель — 34%.





«Если сегодня выйти на улицу и спросить прохожих, кто платит пенсии, то большинство ответит — государство, а не наниматель. Работник же должен понимать, что пенсию тоже надо заработать. Перераспределение нагрузки должно идти постепенно и за какое-то время выровняться — за 10-12 лет по 1-1,5% в год», — считает руководитель бизнес-союза.





По ее мнению, реформа пенсионной системы могла бы решить и проблему заработка в конвертах, потому что и работник и наниматель понимали бы свою ответственность, и не было бы значительной фискальной нагрузки в 34%. «Такая нагрузка снижает конкурентоспособность бизнеса и продукции», — подчеркнула Жанна Тарасевич. При этом она подчеркнула, что в соседних странах отчисления меньше.





Она отметила, что БСПН также предлагал увеличить страховой стаж до 20 лет, что недавно и произошло.





«Мы говорили и об изменении возраста выхода на пенсию, что также недавно произошло. Еще в 2013 году мы предложили провести пенсионную реформу и прогнозировали проблему с дефицитом ФСЗН. Рано или поздно мы должны провести пенсионную реформу. Но есть препятствия для внедрения накопительной системы — это инфляция и доверие населения к пенсионным фондам. Некоторые люди предпочитают откладывать средства дома в свободно конвертируемой валюте, а не нести их в банк или в фонды», — заметила директор БСПН.





По поводу предложения властей о внедрении системы «3+3», она заметила: «Этот элемент имеет право на жизнь. Единственный только вопрос, наниматель будет платить 3% сверх 34%? Это стало бы увеличением фискальной нагрузки, что нехорошо. Но, Минтруда, заявляет, что эти 3% войдут в процент отчислений в ФСЗН. Это тоже шаг к реформе, он не системный, но как первый шаг, мы его приветствуем».





Пока белорусские власти не могут определиться, прибавят ли новые западные санкции заряда бодрости белорусской экономики или же наоборот лишат зарплат рабочих, учителей и врачей, мы решили посмотреть, как растет ВВП Беларуси по сравнению с другими странами, писал Телеграф.





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