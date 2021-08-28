



России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже, чем номинал. К этому в разговоре с URA.RU призвал глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.





По его мнению, пишет Лента.Ру, на сегодняшний день металлические деньги государству делать затратно и дорого. «Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — пояснил он.





Таким образом, заключил Жигарев, «металл» можно заменить «бумагой». «Металлические деньги надо убирать, потому что лучше напечатать бумажные деньги того же номинала. Это будет дешевле и целесообразнее для государства», — подчеркнул он и добавил, что бумажные купюры более мелкого номинала также будут удобны в использовании для пожилых людей, поскольку их можно лучше рассмотреть, чем монеты.





15 августа стало известно, что каждый пятый банк России испытывает сложности с обеспечением регионов монетами. О проблеме нехватки монет заявили 21,6 процента опрошенных банков.



