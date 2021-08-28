







Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.





Цены на продвинутые микросхемы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. могут вырасти до 10%, а на менее продвинутые - до 20%.





Вероятно, что повышение цен также негативно повлияет и на цены продукции техногиганта Apple.





Отметим, что продвинутые микросхемы используют при производстве смартфонов iPhone, другие же могут применяться в автомобилях.





Пока неизвестно, как именно дефицит чипов повлияет на цены продукции Apple, впрочем компания пока никак не прокомментировала этот факт.











