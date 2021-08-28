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Могут резко возрасти цены на технику Apple : в чем причина

Один из крупнейших поставщиков микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co может поднять цены на свою продукцию из-за их дефицита. Это, в свою очередь, пагубно повлияет на цены технологий компании Apple.



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Цены на продвинутые микросхемы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. могут вырасти до 10%, а на менее продвинутые - до 20%.

Вероятно, что повышение цен также негативно повлияет и на цены продукции техногиганта Apple.

Отметим, что продвинутые микросхемы используют при производстве смартфонов iPhone, другие же могут применяться в автомобилях.

Пока неизвестно, как именно дефицит чипов повлияет на цены продукции Apple, впрочем компания пока никак не прокомментировала этот факт.

 
 
 
 
 
Источник: Сергей Пышкин
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