Могут резко возрасти цены на технику Apple : в чем причина
Один из крупнейших поставщиков микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co может поднять цены на свою продукцию из-за их дефицита. Это, в свою очередь, пагубно повлияет на цены технологий компании Apple.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Цены на продвинутые микросхемы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. могут вырасти до 10%, а на менее продвинутые - до 20%.
Вероятно, что повышение цен также негативно повлияет и на цены продукции техногиганта Apple.
Отметим, что продвинутые микросхемы используют при производстве смартфонов iPhone, другие же могут применяться в автомобилях.
Пока неизвестно, как именно дефицит чипов повлияет на цены продукции Apple, впрочем компания пока никак не прокомментировала этот факт.
Источник: Сергей Пышкин
12:35 28/08/2021
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