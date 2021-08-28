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В Федерации профсоюзов Беларуси отмечают, что в стране сократился разрыв в уровне заработной платы работников бюджетных организаций к заработной плате по стране.

Согласно прописанных в Генеральном соглашении договоренностей между правительством, профсоюзами и нанимателями этот норматив должен быть не ниже 80%. По факту же показатель в первом полугодии достиг 81,5%.

Проще говоря, среднемесячная заработная плата в первом полугодии составила 1369,1 рубля, в бюджетной сфере – 1116,3 рубля. В июне, кстати, эти цифры были еще более внушительные: средний заработок по республике достиг 1433,4 рубля, в бюджетных организациях – 1166,9 рубля.





При этом, как отметили в Федерации профсоюзов не в полной мере выполняются договоренности в вопросах пенсионного обеспечения.

Так, в Генеральном соглашении прописано, что соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы работников должно быть не ниже 40%. По итогам же первого полугодия до этого показателя не хватило менее 3%, но есть уверенность в том, что к концу действия соглашения эту норму все же удастся выполнить.

– В январе – июне этого по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средняя пенсия по возрасту неработающего пенсионера увеличилась на 11,7% и составила 512,04 рубля, но соотношение средней пенсии по возрасту и среднего заработка в первом полугодии 2021 года составило всего 37,4%, – привел цифры начальник главного управления социального партнерства и отношений аппарата Совета ФПБ Дмитрий Шевчук.

в ФПБ надеются, что анонсированное с 1 сентября повышение пенсий будет содействовать реализации прописанных в Генеральном соглашении договоренностей.

Обеспокоенность профсоюзов вызывает и вопрос своевременной выплаты зарплаты.

По итогам профсоюзного мониторинга в январе – июле 2021 года, профсоюзами было выявлено 445 случаев нарушений нанимателями установленных сроков расчетов с работниками. Чаще всего такие факты фиксировались в агропромышленном комплексе и строительной отрасли.

– Главная причина задолженности по заработной плате – сложное экономическое положение предприятий, – отмечает Дмитрий Шевчук. – А в случаях, когда организации-должники находятся в стадии ликвидации и банкротства, решить вопрос удается только в судебном порядке. Но позиция профсоюза однозначна: труд должен быть оплачен Причем вовремя. Мы внесли в правительство предложение о создании страхового фонда, который защитит работников на случай невыплаты зарплаты. Эта инициатива поможет тем, кто трудится на предприятиях, ставших банкротами или попавших в стадию санации, цитирует его сайт 1.prof.by.

















Анна Карелина