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Вот что он сказал:





— Вы должны понимать — нас нигде не ждут, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». — А если кто-то и ждет… Ну, может быть на плантациях, как часто украинцы говорят — у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. Так лучше у себя возделывать это. И в свободное от работы время заниматься полезным трудом, пишет blizko.by.





У нас много площадок освободилось здесь в Петрикове. Я губернатору говорю: «Ну, большие деньги, возьмите теплицы поставьте. Создайте что-нибудь на электричестве. В конце концов, криптовалюту начинайте майнить. Электричества хватает в стране.















