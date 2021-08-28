



Банкротство первого предприятия началось в 2018 году, пишет Office Life. Сейчас оно пытается погасить долги, в том числе через продажу станков. ОАО на 100% принадлежит государству. В 2017-м аудиторы беспокоились по поводу «значительного отвлечения оборотных средств» и просроченной дебиторской задолженности.





На момент подачи заявления в Экономический суд завод был должен свыше 30 млн рублей при активах 18,3 млн. На компании «висело» более 400 исполнительных производств.





ОАО «Строймаш» (Минск) примерно на 34% принадлежит государству, предприятие производит строительные краны, модульные дома и т. д. Еще в 2014 году у компании чистая прибыль была 127 млн неденоминированных рублей, а в 2015-м образовались убытки более чем на 13,7 млрд (без учета деноминации).