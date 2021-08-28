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Правительство разрешило продлить санацию "Строймаша" и завода в Молодечно

Совмин по просьбе Минстройархитектуры разрешил продлить санацию ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» до 1 июля 2026 года и ОАО «Строймаш» до 1 июля 2022-го.


Банкротство первого предприятия началось в 2018 году, пишет Office Life. Сейчас оно пытается погасить долги, в том числе через продажу станков. ОАО на 100% принадлежит государству. В 2017-м аудиторы беспокоились по поводу «значительного отвлечения оборотных средств» и просроченной дебиторской задолженности.

На момент подачи заявления в Экономический суд завод был должен свыше 30 млн рублей при активах 18,3 млн. На компании «висело» более 400 исполнительных производств.

ОАО «Строймаш» (Минск) примерно на 34% принадлежит государству, предприятие производит строительные краны, модульные дома и т. д. Еще в 2014 году у компании чистая прибыль была 127 млн неденоминированных рублей, а в 2015-м образовались убытки более чем на 13,7 млрд (без учета деноминации).
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