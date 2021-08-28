Самые дорогие и дешевые города мира. Чем они отличаются от Минска?
Мы часто сравниваем жизнь в Беларуси с другими странами, любим обсудить, что сколько стоит в Минске и в соседних Киеве, Москве или Варшаве.
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
Но сегодня Myfin.by предлагает заглянуть за финансовый горизонт, сравнить наши цены с ценами самых дешевых и самых дорогих городов мира. Кстати, сделать это не так просто. Потому что цены не полностью, но очень сильно связаны с доходами в этой же местности. Потому что в каждом обществе своя культура потребления. Где-то, если ты работаешь в офисе, то просто обязан покупать вещи определенного класса, как правило – дорогие, а где-то регулярно питающийся человек считается, как минимум, не бедным.
Что за цифры и откуда?
Источник данных – портал Numbeo.com. Вся его информация основана на отзывах жителей разных стран и городов. На основе их сведений формируются средние показатели по ценам, доходам, ставкам, индексы качества жизни и количества разных благ.
Из всей массы данных мы взяли информацию о том, насколько жизнь в одном городе дороже или дешевле, чем в другом. При одинаковом подходе к расчету эти пропорции представляются более-менее объективными.
Итак, мы сравнили цены следующих продуктов:
молоко;
белый хлеб;
белый рис;
куриные яйца;
местный сыр;
куриное филе;
говяжий стейк;
яблоки;
бананы;
апельсины;
помидоры;
картофель;
лук;
салат;
вода (бутылка 1,5 л).
Все эти продукты входят в «западное» меню, по которому среди прочих компонентов рассчитывали стоимость жизни.
Цены на одежду определяли ориентировочно по четырем стандартным вещам:
пара джинсов (Levis 501 или похожие);
летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M);
пара кроссовок Nike (среднего класса);
пара мужской кожаной деловой обуви.
Также приняли во внимание коммунальные расходы на квартиру общей площадью 85 кв. м., цену 1 кв. метра жилья в центре города, среднюю зарплату после уплаты налогов и среднюю ставку по ипотеке.
5 дорогих и богатых городов
Дорогих городов больше, чем полдесятка. Первое место делят Париж, Цюрих и Гонконг, в следующих строках тоже конкуренция. Выберем те, что ближе нам географически и культурно, все-таки Париж будет понятней Гонконга.
Париж
Фото с сайта: pixabay.com
Столица Франции никогда не была дешевой. Общая стоимость жизни в Париже на 158,87% выше, чем в Минске. Продукты в Париже в 3,1 раза дороже минских, коммунальные услуги – в 3,9 раза, одежда и обувь – в 1,44 раза. Квадратный метр жилья в центре Парижа стоит в 7,47 раза дороже, чем в центре Минска. Процентная ставка по ипотеке на 20 лет – 1,23% годовых. Минчане, для сравнения, называли среднюю цифру в 16,63%.
Зарплата в Париже в 7,27 раз выше, чем в Минске.
Тель-Авив
Фото с сайта: pixabay.com
Столица Израиля не так далека, как это выглядит на карте. К тому же, у многих белорусов там есть знакомые, а проблем с языком не должно быть вовсе.
Жизнь в объединенном городском муниципалитете Тель-Авив-Яфо на 178,27% дороже, чем в Минске. Питание тоже дороже – в 2,86 раза, вещи – в 1,53 раза, коммунальные услуги – в 4,71 раза, одежда и обувь – в 1,53 раза. Цена метра жилья – в 6,67 раза. Ставка по ипотеке – 3,68%.
Зарплата выше минской в 6,19 раза.
Женева
Фото с сайта: pixabay.com
В Женеве, как и в других городах Швейцарии, все очень дорого. Жизнь там дороже, чем в Минске на 260,39%.
Питание дороже в 4,78 раза, коммунальные – в 4,45 раза, одежда и обувь – в 1,74 раза. Метр жилья в центре Женевы в 6,77 раза дороже, чем в Минске. Ставка по ипотеке – 1,39%.
Но и зарплаты в Женеве в 14 раз выше, чем в Минске.
Нью-Йорк
Фото с сайта: pixabay.com
Этот город часто бывает отправной точкой для расчетов цен. Нью-Йорк дороже Минска на 198,22%.
Питание дороже нашего в 3,23 раза, коммунальные – в 2,92 раза, одежда и обувь – только в 1,11 раза. Квадратный метр – в 7,24 раза. Ставка по ипотеке – 3,53%.
Зарплата выше минской в 13,38 раза.
Копенгаген
Фото с сайта: pixabay.com
Дания – тоже считается дорогой страной. Жизнь в Копенгагене дороже минской на 173,80%.
Питание дороже, чем у нас в 2,55 раза, коммунальные – в 3,66 раза, одежда и обувь – в 1,65 раза. Квадратный метр в центе города – в 3,85 раза. Ставка по ипотеке – 1,30%.
Зарплата выше, чем в Минске в почти в 8 раз.
5 дешевых городов
В список самых дешевых городов попали: Дамаск, Ташкент, Лусака Каракас и Алматы. Однако нам показалось некорректным оценивать показатели воюющей Сирии и слишком далекой от нас Замбии. Потому вместо Дамаска и Лусаки возьмем Бишкек и Кишинев, сравнительно недорогие города в небогатых странах. А вот столицу дружественной Венесуэлы все-таки оставим.
Каракас
Фото с сайта: pixabay.com
Венесуэла близка нам политически, но не по образу жизни, потому сравнение выходит разнонаправленным. Жизнь в Каракасе на 62% дешевле минской.
Но продукты дороже на 16%. Зато коммунальные дешевле на 69%, одежда и обувь – на 21%. Квадратный метр в центре столицы тоже дешевле – на 53%. Ставка по ипотеке - 23,55%, но разброс от 10% до 40%, видимо, как и у нас, есть льготные кредиты для отдельных категорий.
Средняя зарплата на 41% ниже, чем у нас. В такой ситуации большая часть денег должна уходить на продукты, а они в Каракасе дороже наших
Ташкент
Фото с сайта: pixabay.com
Столица Узбекистана всегда радовала дешевизной и богатством рынков. Жизнь в Ташкенте на 15,34% дешевле, чем в Минске.
Но продукты из нашего списка дешевле всего на 1%. Хотя это сравнение не особенно удачно, местные жители имеют свои традиции питания. Коммунальные платежи дешевле на 47%, одежда и обувь – на 27%. Квадратный метр в центре дешевле, чем в Минске, на 43%. Ипотеку дают под 20,34%.
Зарплаты в Ташкенте на 41% ниже, чем в Минске.
По этим показателям жизнь в Минске как-то привлекательней. Но мы не можем учесть всю специфику Востока.
Бишкек
Фото с сайта: pixabay.com
Восточная специфика актуальна и для столицы Кыргызстана. Но жизнь там на 22,20% дешевле, чем в Минске.
Продукты из нашего списка в Бишкеке дешевле на 7%. Коммунальные – на 30%, одежда и обувь – на 49%. Квадратный метр – на 62% дешевле, чем в Минске. Ипотеку дают под 16,14%.
Зарплата в Бишкеке на 41% ниже, чем в Минске.
По совокупности показателей выходит беднее, чем у нас.
Алматы
Фото с сайта: pixabay.com
Бывшая столица Казахстана дешевле Минска на 7%.
Но продукты из «западного списка» вышли на 2% дороже. Коммунальные дороже на 8%. Однако, одежда и обувь дешевле на 9%. Квадратный метр дешевле на 41%. Ипотеку дают под 12,67%.
Зарплаты в Алматы на 8% ниже, чем в Минске.
Кишинев
Фото с сайта: pixabay.com
Жизнь в столице Молдовы оказалась всего на 2,13% дешевле, чем столице Беларуси.
Продукта там дешевле на 7% (если б нашем списке было больше овощей и фруктов, то и разница была бы больше, и еще больше, если в списке осталось вино). Одежда и обувь на 7% дешевле. Зато коммунальные расходы вполне европейские: выше чем в Минске в 2,38 раза. Ставка по ипотеке – 9,09%. Но квадратный метр жилья в центре Кишинева дешевле минского на 46%, почти в 2 раза.
Зарплата в Кишеневе на 2% выше, чем в Минске.
Так где же жить дороже?
Фото: Myfin.by
Для лучше восприятия сведем некоторые данные по этим городам в таблицу и переведем денежные показатели в белорусские рубли.
Здесь у нас появляется новый ориентир – сумма необходимая для жизни семьи из четырех человек по нормам Numbeo.com. В эти нормы, кроме питания по западному образцу и одежды, входят: аренда жилья, интернет, мобильная связь, покупка домашних товаров, техники, занятия в фитнес-клубе и теннис для всех членов семьи, билеты на общественный транспорт, умеренное потребление алкоголя, периодические выходы в ресторан и кинотеатр. В общем, то, что считают необходимыми минимумом в благополучном обществе.
Расходы на семью из 4 человек Среднемесячная зарплата после уплаты налогов Стоимость квадратного метра квартиры в центре города Сколько кв. м можно купить на 1 зарплату
|Расходы на семью из 4 человек
|Среднемесячная зарплата после уплаты налогов
|Стоимость квадратного метра квартиры в центре города
|Сколько кв. м можно купить на 1 зарплату
|в руб.
|в % к Минску
|в руб.
|в % к Минску
|в руб.
|в % к Минску
|Париж
|10 072,78
|244,95%
|8 594,53
|726,55%
|40 018,13
|744,73%
|0,21
|Тель-Авив
|10 716,22
|260,60%
|7 316,77
|618,53%
|35 857,65
|667,30%
|0,20
|Женева
|14 284,00
|347,36%
|16 607,80
|1403,95%
|36 402,62
|677,44%
|0,46
|Нью-Йорке
|12 500,27
|303,98%
|15 828,18
|1338,05%
|38 904,84
|724,01%
|0,41
|Копенгаген
|10 663,30
|259,31%
|9 358,49
|791,13%
|20 686,10
|384,96%
|0,45
|Минск
|4 112,18
|-
|1 182,93
|-
|5 373,52
|-
|0,22
|Каракас
|4 959,41
|120,60%
|700,51
|59,22%
|2 544,66
|47,36%
|0,28
|Кишинев
|3 847,35
|93,56%
|1 204,39
|101,81%
|2 926,81
|54,47%
|0,41
|Ташкент
|3 627,14
|88,20%
|703,60
|59,48%
|3 049,10
|56,74%
|0,23
|Алматы
|4 053,85
|98,58%
|1 091,46
|92,27%
|3 178,54
|59,15%
|0,34
|Бишкек
|3 262,45
|79,34%
|615,54
|52,04%
|2 038,87
|37,94%
|0,30
Сразу бросается в глаза, что средний доход в самых дорогих городах близок по величине к стоимости комфортной жизни семьи из четырех человек. В Минске и остальных городах, даже двух средних зарплат на такой образ жизни не хватает. Здесь и находим наше главное отличие от богатых городов и сходство с дешевыми. А вот стоимость квадратного метра жилья неплохо коррелирует с зарплатами.
Источник: Игорь Смирнов
10:00 28/08/2021
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