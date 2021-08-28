+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В отношении должностных лиц БелаПАНа возбуждено уголовное дело за неуплату налогов

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц информационного агентства "БелаПАН", сообщили в Следственном комитете Беларуси в пятницу.



Там напомнили, что руководители БелаПАН были задержаны 18 августа этого года.

"Следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой соответствующими органами установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов", - говорится в сообщении в телеграм-канале СК.

"Согласно акту проведенной проверки руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше Br100 тыс.", - заявили в Следственном комитете.

Там проинформировали, пишет interfax.by, что "на основании собранных материалов УСК по городу Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь". "Указанные лица содержатся под стражей", - уточнили в ведомстве.


В комитете также подчеркнули, что УСК по городу Минску "продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы". "Следователями во взаимодействии с органами дознания на постоянной основе ведется работа по установлению лиц, причастных к организации вышеуказанных преступных действий", - отмечается в сообщении.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]