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С 1 ноября в Беларуси вводится маркировка обуви средствами идентификации

С 1 ноября 2021 года предназначенная для торговли обувь будет подлежать маркировке средствами идентификации. Об этом сообщает министерство по налогам и сборам Беларуси.


«Субъекты хозяйствования обязаны провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков товаров, не маркированных средствами идентификации, по состоянию на 1 ноября 2021 года», — рассказали в МНС. 

После 1 ноября продавать остатки обуви будет разрешено только после маркировки, пишет newsbel.by. 

Субъектам хозяйствования дается время на маркировку до 1 марта 2022 года. МНС отмечает, что субъектам хозяйствования стоит заблаговременно провести инвентаризацию и приобрести у оператора средства идентификации.
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