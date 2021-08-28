С 1 ноября в Беларуси вводится маркировка обуви средствами идентификации
С 1 ноября 2021 года предназначенная для торговли обувь будет подлежать маркировке средствами идентификации. Об этом сообщает министерство по налогам и сборам Беларуси.
«Субъекты хозяйствования обязаны провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков товаров, не маркированных средствами идентификации, по состоянию на 1 ноября 2021 года», — рассказали в МНС.
После 1 ноября продавать остатки обуви будет разрешено только после маркировки, пишет newsbel.by.
Субъектам хозяйствования дается время на маркировку до 1 марта 2022 года. МНС отмечает, что субъектам хозяйствования стоит заблаговременно провести инвентаризацию и приобрести у оператора средства идентификации.
09:23 28/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение