



«Субъекты хозяйствования обязаны провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков товаров, не маркированных средствами идентификации, по состоянию на 1 ноября 2021 года», — рассказали в МНС.





После 1 ноября продавать остатки обуви будет разрешено только после маркировки, пишет newsbel.by.





Субъектам хозяйствования дается время на маркировку до 1 марта 2022 года. МНС отмечает, что субъектам хозяйствования стоит заблаговременно провести инвентаризацию и приобрести у оператора средства идентификации.







