Глава EPAM: Компания не собирается закрываться в Беларуси
«Ещё раз — мы однозначно планируем продолжать работать в Беларуси»
Глава крупнейшей в белорусском ПВТ IT-компании EPAM Аркадий Добкин в интервью Dev.by сообщил, что EPAM не собирался и не собирается уходить или закрываться в Беларуси.
"Давайте успокоимся, насколько это возможно, и будем рассчитывать именно на такой сценарий и на проявление здравого смысла в целом со всех сторон", - сказал Добкин.
20 августа ряд белорусских СМИ сообщили, что EPAM планирует закрыть четыре офиса в Минске, причина – желание многих сотрудников работать удаленно.
9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил живущего в США Добкина в финансирования белорусских протестов.
Компания EPAM вошла в список Fortune 100 самых быстрорастущих компаний 2019 года.
09:14 28/08/2021
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