



Глава крупнейшей в белорусском ПВТ IT-компании EPAM Аркадий Добкин в интервью Dev.by сообщил , что EPAM не собирался и не собирается уходить или закрываться в Беларуси.





"Давайте успокоимся, насколько это возможно, и будем рассчитывать именно на такой сценарий и на проявление здравого смысла в целом со всех сторон", - сказал Добкин.





20 августа ряд белорусских СМИ сообщили, что EPAM планирует закрыть четыре офиса в Минске, причина – желание многих сотрудников работать удаленно.





9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил живущего в США Добкина в финансирования белорусских протестов.





Компания EPAM вошла в список Fortune 100 самых быстрорастущих компаний 2019 года.



