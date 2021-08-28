Швейцарские франки 8-й серии выведены из обращения, их обмен возможен только в Швейцарии
Обмен швейцарских франков 8-й серии, которые выведены из обращения в мае текущего года, на территории Беларуси, к сожалению, невозможен. Ни одно из финансовых учреждений в настоящее время не принимает франки к замене. Эти затруднения в том числе связаны и с эпидемиологической ситуацией в мире, сообщили Смартпресс в БСБ Банке.
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“Швейцарские франки 8-й серии выведены из оборота по распоряжению Национального банка Швейцарии. Это делается для повышения защищенности банкнот, а также в целях противодействия отмыванию денежных средств”, - пояснил Смартпресс начальник дилингового отдела казначейства БСБ Банка Дмитрий Миксюк.
Решение швейцарского регулятора связано с тем, что банкноты обладают "сроком годности” и с определенной периодичностью (в среднем раз в 20 лет - Смартпресс) выводятся из обращения.
На данный момент в обороте находятся швейцарские франки 9-й серии. Валютно-обменные операции с ними проводятся без ограничений.
Банкноты восьмой серии можно поменять только в Швейцарии. До конца октября ими можно расплатиться в почтовых отделениях и в железнодорожных кассах либо обменять в филиалах Национального банка Швейцарии. С 1 ноября обменять 8-ю серию можно будет только в офисах Национального банка Швейцарии и его отделениях при региональных банках без ограничения срока.
08:52 28/08/2021
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