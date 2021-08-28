Исследовательская компания InComeIn подготовила аналитический обзор "Экономика Беларуси – июнь-июль 2021 года". В нем отмечается, что в I полугодии 2021 года ВВП Беларуси составил 78,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню I полугодия 2020 года. В июне 2021 года темпы роста ВВП Беларуси продолжили замедляться, но все равно остаются высокими.





Помимо низкой базы прошлого года и запуска БелАЭС, основными факторами, оказавшими влияние на экономику Беларуси в январе-июне 2021 года, стали:





- рост импорта российской нефти и экспорта белорусских нефтепродуктов;

- рост экспорта калийных удобрений и цен на них;

- введение санкций против белорусских предприятий со стороны стран Запада;

- рост промпроизводства;

- снижение складских запасов;

- рост дефицита республиканского бюджета;

- рост инфляции, которая в годовом выражении превышает ставку рефинансирования даже после ее повышения;

- рост ставок по кредитам в рублях и валюте;

- уменьшение объема задолженности субъектов хозяйствования в валюте;

- чистая продажа валюты предприятиями и чистая покупка валюты населением;

- продолжающийся отток депозитов физлиц в валюте и рублях;

- уменьшение задолженности по потребительским кредитам.





В I полугодии 2021 года положительный вклад в рост ВВП внесли все основные виды деятельности, кроме строительства и сельского хозяйства. При этом промышленность из аутсайдера стала основным драйвером роста ВВП. Благодаря росту в промышленности показали рост оптовая торговля и транспорт. Рост также показали снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, розничная торговля и информация и связь.





В отличие от прошлого года, строительство внесло негативный вклад в темпы ВВП. Отметим, что сельское хозяйство на темпы ВВП в I полугодии этого года не повлияло, причем по сравнению с прошлым годом ситуация в сельском хозяйстве ухудшилась.





Благодаря росту импорта нефти и экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений, а также росту экспорта товаров в Россию индекс промпроизводства в I полугодии этого года составил 110,4% к аналогичному периоду прошлого года, причем санкции всего лишь немного замедлили темпы роста. Рост индекса производства отмечен по всем отраслям. При этом на фоне высокой базы прошлого года рост более 5% показали только деревообработка и фармацевтика.





В 2021 года основной рост индексов внешней торговли произошел по промежуточным товарам, особенно в физическом объеме. В первую очередь, за счет энергетических товаров. Рост также отмечен по прочим промежуточным товарам.





Снижение индексов произошло только по инвестиционным товарам, причем по экспорту – индекс средних цен, а по импорту – индекс физического объема.





После замедления роста экспорта компьютерных услуг осенью прошлого года из-за релокации бизнеса за границу, в этом году рост экспорта компьютерных услуг продолжился, но темпы роста остались на уровне конца прошлого года.





Благодаря росту промпроизводства и внешней торговли в I полугодии индекс оптовой торговли вырос до 109,5%, а индекс транспортной деятельности за январь-май вырос до 121,5%.





Благодаря росту продаж во II квартале розничная торговля по итогам I полугодия показала хоть и чисто символический, но рост. Чему способствовал рост складских запасов в торговле.





В I полугодии 2021 года дефицит республиканского бюджета уменьшился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на BYN 0,2 млрд. При этом в июне 2021 года дефицит республиканского бюджета составил BYN 0,6 млрд, что в 3 раза меньше аналогичного показателя июня 2020 года. Основной причиной стало уменьшение расходов из-за высоких межбюджетных трансфертов в июне прошлого года в предвыборный период. Отметим, что, согласно скорректированным планам, дефицит республиканского бюджета по итогам года превысит BYN 6,0 млрд.





Отмена льгот по НДС, импорт внешней инфляции и высокие ставки по кредитным ресурсам ускорили инфляцию, которая в июле этого года к декабрю составила 5,9%, а в годовом выражении – 9,8%. При этом основной рост индекса потребительских цен обеспечили непродовольственные и продовольственные товары. Услуги в этом году, благодаря административному сдерживанию роста цен, оказали меньшее влияние на инфляцию.





Неопределенность в экономике стала причиной снижения в I полугодии задолженности предприятий перед банками в рублях и валюте. После двух месяцев роста задолженности по валютным кредитам в июне началось ее снижение. Одной из причин стало введение санкций против белорусских предприятий.





В июле 2021 года субъекты хозяйствования – резиденты из-за уплаты налогов за II квартал опять стали чистыми продавцами валюты. Также в июле, впервые за два года, чистым продавцом валюты стало и население. В результате, за январь-июль чистая продажа валюты на внутреннем валютном рынке составила почти USD 640 млн.





Благодаря росту мировых цен на золото и чистой продаже валюты участниками рынка, в июле ЗВР Беларуси увеличились, несмотря на возросшие выплаты по внешним гособязательствам.