







Евгений Петрович Свирид родился 24 июня 1985 года в деревне Козуличи Кировского района Могилевской области. Окончил Могилевский государственный университет продовольствия по специальности инженер-технолог и Академию управления при Президенте Республики Беларусь (экономика и управление на предприятии промышленности). С августа 2008 года по февраль 2013-го работал в РУП «Лынтупский спиртзавод». Прошел пусть от мастера по строительству до главного инженера. В ноябре 2014 года переехал в Бобруйск и возглавил технический отдел в ОАО «Красный пищевик». С декабря 2016 года работал главным инженером. Женат, воспитывает двоих детей, пишет komkur.info.





Сергей Анатольевич Анюховский, который возглавлял ОАО «Красный пищевик» с января 2014 года, назначен на должность генерального директора СОАО «Коммунарка» в Минске.