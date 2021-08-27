+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ОАО «Красный пищевик» возглавил новый руководитель

Руководителем предприятия назначен Евгений Петрович Свирид. Ранее он занимал должность главного инженера.



Евгений Петрович Свирид родился 24 июня 1985 года в деревне Козуличи Кировского района Могилевской области. Окончил Могилевский государственный университет продовольствия по специальности инженер-технолог и Академию управления при Президенте Республики Беларусь (экономика и управление на предприятии промышленности). С августа 2008 года по февраль 2013-го работал в РУП «Лынтупский спиртзавод». Прошел пусть от мастера по строительству до главного инженера. В ноябре 2014 года переехал в Бобруйск и возглавил технический отдел в ОАО «Красный пищевик». С декабря 2016 года работал главным инженером. Женат, воспитывает двоих детей, пишет komkur.info.

Сергей Анатольевич Анюховский, который возглавлял ОАО «Красный пищевик» с января 2014 года, назначен на должность генерального директора СОАО «Коммунарка» в Минске.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]