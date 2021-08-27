В июле средняя зарплата в Беларуси составила 1471,7 рубля, или около 580 долларов. Тем временем в Украине средняя зарплата месяцем ранее, в июне достигла 532 доллара. По данным Государственной службы статистики страны, это рекордно высокий за всю историю. За последний год средняя зарплата в Украине выросла без малого на 25%.





UDF поинтересовался у экспертов: почему доходы украинцев стремительно растут и обгонят ли они заработки белорусов?

«Есть подозрения, что на самом деле доходы украинцев уже давно могут быть выше доходов белорусов»

Старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб в комментарии UDF отметил, что рост средней зарплаты в Украине обеспечила комбинация двух факторов.





Доходы украинцев обгонят доходы белорусов: «Есть подозрения, что это уже давно так»

Фото: Onliner.by





«Первый – объективный рост экономики. Отчасти под давлением Международного валютного фонда пусть и не очень быстро, но в Украине все-таки идут экономические и институциональные реформы. Экономика развивается, растет торговля с Евросоюзом и Китаем. В текущем году активному восстановлению экономики после прошлогоднего коронакризиса благоприятствует внешняя конъюнктура. Растут цены на основные позиции украинского экспорта – в частности, на черные металлы, на руду, на сельхозпродукцию», – сказал Иосуб.









Второй вероятный фактор – перевод части доходов из «серого» сектора в «белый».





«В Украине традиционно значительные доходы пытались спрятать от налогов. Можно допустить, что сильно больше украинцы в последнее время зарабатывать не стали, просто вместо зарплаты в конвертах стали получать деньги официально, что отразилось на статистике», – считает Иосуб.





Он полагает, что украинцы были не намного беднее белорусов в прошлом.





«У меня есть подозрения, что на самом деле реальные средние доходы украинцев с учетом «серого» сектора, который не облагается налогами и не учитывается в статистике, уже достаточно давно могут быть выше доходов белорусов. Достаточно побывать в Киеве, посмотреть, какие там строятся дома и бизнес-центры, какие автомобили там ездят. Трудно представить, что киевляне беднее минчан, хотя с точки зрения официальной статистики это именно так», – отметил Иосуб.





Пусть не намного, но согласно официальной статистике растет средняя зарплата и в Беларуси. Почему?





«Росту белорусских зарплат в долларовом эквиваленте сейчас способствует, в том числе, снижение курса американской валюты. При этом в долларовом эквиваленте средние зарплаты в Беларуси находятся на уровне лета 2013 года. Можно сказать, что за прошедшие 8 лет зарплаты в нашей стране в валюте не выросли. А в Украине они выросли, причем значительно», – констатировал Иосуб.





Где в ближайшем будущем зарплата будет выше – в Беларуси или Украине?





«Думаю, дальнейшее проведение реформ в Украине будет способствовать росту доходов граждан. С другой стороны санкции против Беларуси, большинство из которых начнет действовать в конце нынешнего-в начале следующего года (также высока вероятность новых санкций), приведут к проблемам в экономике и падению средних доходов белорусов. Скорее всего, динамика доходов белорусов и украинцев будет противоположной», – считает Иосуб.

«Это временный феномен в Украине, он не подкреплен структурными реформами»

Экономист Ярослав Романчук в комментарии UDF отметил, что официальная статистика слабо отражает уровень доходов украинцев.









Фото: euroradio.pl





«Серый сектор экономики составляет там по некоторым оценкам от 40% до 60%. Поэтому я не утверждал бы, что уровень доходов украинцев всегда был существенно ниже доходов белорусов. Тот же Киев всегда был богаче Минска», – сказал Романчук.





Как объяснить рост средней зарплаты в Украине за последний год?





«Страна переживает бум, связанный с развитием экспорта, в частности экспорта продовольствия и металлов. Естественно, это не может не отражаться на уровне заработков. К тому же бюджет использует деньги, которые он еще не заработал. У властей велик соблазн увеличения заработков, чтобы показать украинцам, что все хорошо. Частично рост зарплат в долларовом эквиваленте также объясняется подорожанием гривны», – считает Романчук.





Экономист добавил:





«Есть небольшие подвижки в плане дерегулирования. Конечно, здесь явно не белорусский вариант, когда объявляется военный коммунизм и предпринимателей закатывают в асфальт. Украинскую экономику спасает то, что при строгости регулирования, присутствует расхлябанность в принуждении к исполнению требований. Украинский производитель давно научился балансировать и оптимизировать налоговую нагрузку».





Но по мнению Романчука, дальше рост зарплат в Украине может остановиться.





«Это временный феномен, потому что он не подкреплен структурными реформами, ростом производительности труда, новыми производствами. И, к сожалению, Национальный банк Украины продолжает печатать гривну и вбрасывать ее в экономику, что приведет к росту инфляции. Пока нет железобетонных факторов, которые обеспечивали устойчивый рост средней зарплаты», – полагает Романчук.





Где в ближайшем будущем зарплата будет выше – в Беларуси или Украине?





«И в Беларуси, и в Украине присутствует популизм властей с отсутствием воли к закладыванию основ для долгосрочного экономического развития. Есть все основания считать, что в следующем году Беларусь будет самой бедной страной Европы. Зарплата в Украине также не удержится на отметке выше 500 долларов», – считает Романчук.