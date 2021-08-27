Международные банки повышают ставку по выданным Беларуси кредитам ? - указ

Лукашенко указом №324 утвердил поправку к соглашениям о займе и Общим условиям, применимым к займам, подписанную между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития в июне этого года.