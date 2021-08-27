О том, что двигает белорусский бизнес на внешнюю экспансию, в каких направлениях она идет и кто входит в топ-8 крупнейших международных холдингов, созданных за эти годы белорусами, в очередном материале спецпроекта «Тридцать лет вопреки».





Зачем и куда





Главной движущей силой экспансии является открытие новых рынков сбыта и в целом стремление увеличить объемы продаж и диверсифицировать источники выручки и саму валюту. Эта задача решается с помощью дилерских компаний-партнеров, через создание собственных дистрибуторских структур, открытие магазинов («Белвест», «Мегатоп», MF и др.), продажу франшиз (Milavitsa, Serge и др.) и стремительно растущую с 2010-х локализацию производств на интересующих рынках.





Важным инструментом, повышающим конкурентоспособность «экспансиониста», является достижение максимальной близости к потенциальному клиенту и сокращение расходов на логистику через создание собственных складских площадок в странах или регионах присутствия. Как это сделать и как это влияет на весь бизнес, продемонстрировали брестские компании «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Покорение интересующих рынков они начали с открытия логистических объектов в России, Украине и Молдове.





Поиск дешевых рук через открытие дополнительных центров разработки и получение для бизнеса новых компетенций через M&A-сделки – это приоритеты на внешних рынках для большинства IT-компаний, которые стоят в авангарде международной экспансии белорусского бизнеса. Не менее важными для них являются близость к клиенту и источникам финансирования. Поэтому большинство крупных компаний имеют штаб-квартиры в США или в Европе и дополнительные офисы в мировых финансовых центрах.





Немаловажным в условиях, в которых все это время работал и работает белорусский бизнес, стало наличие альтернативных площадок. Расположенные в юрисдикциях, недоступных для карающей руки белорусского правосудия, они служат залогом устойчивости бизнеса. Многие компании с белорусским капиталом с 2000-х работают на ближних рубежах в России (в Смоленской или Брянской областях). В настоящее время IT-компании активно переезжают или открывают дополнительные офисы в соседних Украине, Польше, Литве и Латвии.





Тесная связь национальной экономики с рынками постсоветского пространства предопределили основной вектор в торговой экспансии и вывозе капитала: это Россия, в меньшей мере, Украина, Казахстан и другие страны СССР. За прошедшие тридцать лет на этих рынках сформировалось несколько десятков региональных корпораций с белорусским капиталом. Подавляющее их большинство работает в традиционных секторах экономики.





Технологические белорусские компании, наоборот, ориентированы на западные рынки, где за эти годы развились в транснациональные корпорации.





В целом в своей внешней экспансии белорусский бизнес охватил за тридцать лет все населенные части света. В первую очередь это Европа и Америка, хотя благодаря IT-сектору, активно расширяется белорусское присутствие в Азии, Африке и Австралии.





Топ-8 международных холдингов, созданных белорусами





EPAM Systems





ЕРАМ Systems, которая в этом месяце расширила свою деятельность на Колумбию, это — публичная компания (с 2012 года), основными акционерами которой являются американские инвестфонды. Но начинался этот бизнес и его развитие в 2000-х годах в транснациональную корпорацию как проект двух минчан Аркадия Добкина и Леонида Лознера.





При них в качестве ключевых собственников была реализована и первая M&A-сделка белорусского бизнеса на мировом рынке. В начале 2000-х годов основатели EPAM Systems с целью расширения рынков сбыта услуг и штата, увеличения базы клиентов и приобретения новых компетенций сделали ставку на слияния и поглощения перспективных IT-бизнесов в регионе Центральной и Восточной Европы.





Первым объектом внимания EPAM Systems стала в 2002 году российская компания Exteria, занимавшаяся проектированием и внедрением систем электронного бизнеса на базе интернет-технологий. В 2004 году Аркадий Добкин и Леонид Лознер закрыли одну из важнейших сделок в истории EPAM Systems – приобрели и объединились с крупным венгерским поставщиком аутсорсинговых услуг по программированию Fathom Technology.





На сегодняшний день EPAM Systems имеет свыше пятидесяти офисов во всех частях света, за исключением Африки и Антарктиды.





Wargaming Group





Wargaming – это транснациональная корпорация, которую создали и продолжают контролировать белорусы: семья Виктора и Владимира Кислых и Николай Кацелапов.





Ее превращение в глобальный бизнес началось в 2012 году, когда Виктор Кислый и его партнеры вложили деньги в платформу, на которой функционировала World of Tanks и другие разработки компании. За 45 млн долларов они купили автора технологии австралийскую компанию BigWorld.





В первой половине 2010-х Wargaming Group выкупила несколько студий в США, во второй – геймдевкомпании в Украине, Финляндии и Великобритании и сформировала сеть дистрибуторских компаний, которые охватывают Европу, Азию, Америку и Австралию.





Также Wargaming Group стала владельцем второго по величине банка на Кипре и входящего в первую десятку самых крупных по площадям бизнес-центра в этом островном государстве.





IBA Group





Один из старейших белорусских IT-бизнесов, контролируемый Сергеем Левтеевым, начал трансформироваться в международную структуру в середине 2000-х годов. Тогда, отреагировав на самое большое в истории Евросоюза расширение, IBA Group перенесла штаб-квартиру и открыла новые центры разработки в Чехии.





Сейчас центры разработки компании находятся в шести странах (Беларуси, Чехии, Словакии, Болгарии, Казахстане и Польше), а один из представительских офисов открыт даже в Африке – в Южно-Африканской Республике.





Genesis





Genesis – это входящий в топ-20 крупнейших украинских IT-компаний бизнес, в который инвестировал выходец из зиссеровских «Надежных программ» Виталий Лаптенок.





В начале 2010-х сначала в партнерстве с Юрием Зиссером, а потом в рамках созданной в Украине компании Genesis Media он запустил новостные и развлекательные сайты и приложения в нескольких странах Азии и Африки. Самой успешной стала инвестиция в Нигерии, где холдинг Лаптенка управляет новостным порталом Naiji.com и площадкой для бесплатных объявлений Jiji.com. В портфеле Genesis Media есть проекты в Латинской Америке и США.





«ПП Полесье»





Из представителей традиционных отраслей ближе всех к статусу транснациональной корпорации находится кобринский производитель игрушек «ПП Полесье».





Компания, которую основали и владеют Андрей Гольцман и братья Кивака, начала завоевание мирового рынка с получением лицензий на производство известных брендов и покупки самих брендов.





В конце 2000-х она вышла на рынок Евросоюза, а в 2012 и 2014 годах хозяева «ПП Полесье» выкупили права на выпуск игрушек известных европейских фабрик Wader Quality Toys (Германия) и Coloma Y Pastor (Испания). К середине 2010-х с игрушками кобринской компании познакомились дети Канады, США, Ближнего Востока, Африки, Австралии и Японии. В последней были открыты даже несколько фирменных магазинов под брендом «ПП Полесье».





В конце 2010-х Гольцман и Кивака сделали инвестиции в зарубежные производственные площадки – одна из них заработала в России, другая – в Турции.





«Санта Бремор» и «Савушкин продукт»





Компании, созданные Александром Мошенским, имеют разрешения на поставку продукции в Евросоюз, отгружают ее в США и некоторые страны Азии, но – это региональный холдинг. Основной объем реализации группы приходится на рынок стран постсоветского пространства.





С конца 2000-х владелец «Санта Бремор» и «Савушкин» продукт» начал формировать сеть региональных складов, открыв их на территории Украины, Молдовы и России. В 2013 году Александр Мошенский приобрел свой первый и пока единственный производственный актив вне границ Беларуси – ногинский рыбоперерабатывающий завод «Русское море». Сумма сделки составила 52 млн долларов. Приобретение «Русского моря» позволило Александру Мошенскому войти в новые ниши на рыбном рынке постсоветского пространства и заметно увеличить на нем свою долю.





Также бизнесмену принадлежат доли в рыбопромысловых предприятиях в России и Украине и в украинской компании, владеющей солнечными электростанциями.





«Амкодор»





Холдинг, контролируемый Александром Шакутиным, стал одним из первых белорусских предприятий, которые локализовали производство на интересующих рынках.





В 2009 году «Амкодор» сделал с этой целью сразу два приобретения.





В Брянске он выкупил местное предприятие «Энергозапчасть» и организовал на его базе дочернюю структуру «Амкодор-Брянск». Она занимается выпуском дорожно-строительной техники. В том же году Шакутин стал собственником Пабяржского завода сельскохозяйственного машиностроения, расположенного недалеко от Вильнюса. Это предприятие вошло в состав холдинга как Amkodor Baltic и занималось в разные годы сборкой дорожно-строительной техники и тракторов.





В конце 2010-х бизнесмен приобрел бывший Петрозаводский тракторный завод и реорганизовал его в компанию «Амкодор-Онего», выпускающую технику для лесного хозяйства. В настоящее время Шакутин ищет новые площадки в России – в прошлом году рассматривался вариант в Новозыбкове, в этом достигнуты предварительные договоренности о запуске сборочного производства в Гатчине.





«Алютех»





На рынок двух регионов – ЕАЭС и ЕС – сделал ставку основатель компании «Алютех» Алексей Жуков.





К началу 2010-х его бизнес стал одним из лидеров на рынке стран постсоветского пространства, создав разветвленную сбытовую сеть в России и Украине и открыв на их территории по одному производственному предприятию.





В начале 2010-х бизнесмен начал экспансию на европейский рынок. Первым шагом стало создание дистрибуторской структуры в Чехии, а в 2013 году «Алютех» стала собственником крупного немецкого производителя промышленных ворот Guenther-Tore и ее торговых предприятий в Германии, Австрии и Франции.





В 2018 году Жуков продал контрольный пакет в своем бизнесе компании Hoermann из Германии.



